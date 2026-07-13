Мурашко назвал медицину одним из самых высокотехнологичных направлений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медицина является одним из самых высокотехнологичных направлений в мире.
- Он подчеркнул, что выпускники медицинских вузов должны владеть современными знаниями и уметь повышать свою квалификацию.
БАКУ, 13 июл - РИА Новости. Медицина является одним из самых высокотехнологичных направлений в мире, поэтому выпускники медвузов должны владеть самыми современными знаниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Торжественная церемония вручения дипломов студентам Бакинского филиала Сеченовского университета прошла в понедельник в Азербайджане. Ее посетили глава Минздрава РФ и ректор вуза Петр Глыбочко.
"Медицина сегодня - одно из самых высокотехнологичных направлений в целом мире, которое абсорбирует в себя массу знаний и в области генетики, и материаловедения, и робототехники, искусственного интеллекта и массы всего того, что сегодня современное существует в мире. Конечно же, в первую очередь, приходит на службу здоровья человека", - сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что выпускники должны владеть самыми современными знаниями, быть способными самостоятельно повышать свою квалификацию и совместно с коллегами. "Потому что в медицине нужно учиться всю жизнь", - отметил министр.
Ректор Сеченовского университета добавил, что у вуза есть хорошая материально-техническая база, а также возможность готовить специалистов будущего.
"Мы их готовим уже на пять лет вперед с теми знаниями, умениями, науками, которые уже сегодня начинают приходить в систему здравоохранения - это и IT-технологии, это и цифровизация, это и искусственный интеллект, это и формирование больших баз данных, умение работать с этими большими базами данных", - заключил Глыбочко.
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26 июня, 20:37