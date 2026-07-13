"Мосводосток" не выявил сброса нефтепродуктов в Машкинском ручье

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Оперативные бригады "Мосводостока" проверили сообщение о радужных пятнах в акватории Машкинского ручья, нашли остаточные следы загрязнения, но не выявили сброса нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"После получения сообщения о наличии радужных пятен в акватории Машкинского ручья оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования участка ручья в районе улицы Соколово-Мещерская. В ходе осмотра зафиксированы остаточные следы загрязнения, сброса нефтепродуктов не выявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты установили боновое заграждение, а также обработали зеркало воды сорбентом, из-за чего вода в акватории участка приобрела темный оттенок.