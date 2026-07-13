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"Мосводосток" не выявил сброса нефтепродуктов в Машкинском ручье - РИА Новости, 14.07.2026
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15:49 13.07.2026 (обновлено: 14:37 14.07.2026)
"Мосводосток" не выявил сброса нефтепродуктов в Машкинском ручье

«Мосводосток» проверил сообщение о радужных пятнах в Машкинском ручье

© Фото : "Мосводосток"/TelegramСпециалисты ГУП "Мосводосток" выполняют обработку зеркала воды сорбентом в Машкинском ручье
Специалисты ГУП Мосводосток выполняют обработку зеркала воды сорбентом в Машкинском ручье - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : "Мосводосток"/Telegram
Специалисты ГУП "Мосводосток" выполняют обработку зеркала воды сорбентом в Машкинском ручье
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Оперативные бригады "Мосводостока" проверили сообщение о радужных пятнах в акватории Машкинского ручья, нашли остаточные следы загрязнения, но не выявили сброса нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"После получения сообщения о наличии радужных пятен в акватории Машкинского ручья оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования участка ручья в районе улицы Соколово-Мещерская. В ходе осмотра зафиксированы остаточные следы загрязнения, сброса нефтепродуктов не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты установили боновое заграждение, а также обработали зеркало воды сорбентом, из-за чего вода в акватории участка приобрела темный оттенок.
"Специалисты ГУП "Мосводосток" продолжат контролировать ситуацию по указанному адресу. Угроза для жизнедеятельности флоры и фауны отсутствует", - заключили в ведомстве.
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