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Очередь перед Крымским мостом сократилась более чем в десять раз - РИА Новости, 13.07.2026
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14:57 13.07.2026
Очередь перед Крымским мостом сократилась более чем в десять раз

Очередь перед Крымским мостом сократилась более чем в 10 раз, составив 95 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили перед Крымским мостом со стороны Тамани
Автомобили перед Крымским мостом со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили перед Крымским мостом со стороны Тамани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередь перед Крымским мостом сократилась более чем в 10 раз и составляет 95 машин по состоянию на 14:00 мск.
  • Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом сократилась более чем в 10 раз и составляет 95 машин, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее в понедельник очередь доходила до 1900 машин, но затем начала сокращаться. По состоянию на 12.00, она составляла 1100 машин.
«

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 95 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Статистика приведена по состоянию на 14.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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