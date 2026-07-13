Очередь перед Крымским мостом сократилась более чем в десять раз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Очередь перед Крымским мостом сократилась более чем в 10 раз и составляет 95 машин по состоянию на 14:00 мск.
- Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом сократилась более чем в 10 раз и составляет 95 машин, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее в понедельник очередь доходила до 1900 машин, но затем начала сокращаться. По состоянию на 12.00, она составляла 1100 машин.
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"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 95 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Статистика приведена по состоянию на 14.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.