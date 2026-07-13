Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено более чем на 11 часов.
- Проезд легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов по Крымскому мосту возобновлен, а проезд на электромобилях запрещен с ноября 2025 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя часов более чем 11 часов, сообщил инфоцентр.
Сообщение о перекрытии движения поступило в воскресенье в 21.51 мск
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Проезд на электромобилях по мосту запрещен с ноября 2025 года. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
Топливо поступило в свободную продажу на 99 АЗС в Крыму
11 июля, 13:27