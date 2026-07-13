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В Москве появилось восемь благоустроенных зон отдыха нового формата - РИА Новости, 14.07.2026
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15:49 13.07.2026 (обновлено: 14:34 14.07.2026)

В Москве появилось восемь благоустроенных зон отдыха нового формата

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в Капотне
Отдыхающие на набережной в Капотне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Отдыхающие на набережной в Капотне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Восемь благоустроенных зон отдыха нового формата появилось в Москве, общее количество зон отдыха у воды, благоустроенных по новому стандарту, достигло 15, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Восемь благоустроенных зон отдыха нового формата включены в единый городской перечень мест отдыха у воды. Распоряжение по данному вопросу подписал (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин. Таким образом, общее число зон отдыха у воды, благоустроенных по новому стандарту, достигло 15", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в перечень вошли Гольяновский пруд, Большой Перовский пруд, Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Центральный пруд, Новоясеневские пруды, Бирюлевские пруды, Черневские пруды.
"Их благоустройство завершилось в мае - июне 2026 года. Главным элементом зон отдыха является сам пляж. Для его обустройства использовались специальные настилы из террасной доски, где разместили шезлонги, лежаки, зонты и навесы для защиты от солнца. У самой воды отсыпаны полосы белого песка", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что там, где позволяли технические условия, в зонах отдыха нового формата оборудовали бассейны с раздевалками и душевыми. Рядом с пляжами разместили спортивные площадки для воркаута и волейбола, детские игровые зоны. Специалисты установили беседки, качели и гамаки.
"Безопасность отдыхающих обеспечивают системы видеонаблюдения и оповещения, спасательные вышки. С наступлением темноты территорию преображает архитектурно-художественная подсветка. Есть также медпункты, где при необходимости окажут срочную помощь. Всего в Москве создано 139 организованного отдыха на водных объектах, расположенных во всех административных округах", - подчеркивается в сообщении.
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