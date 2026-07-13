Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ближайшие дни в Москве ожидаются кратковременные дожди, но к выходным погода улучшится.
- С пятницы ожидается постепенный рост температуры до 25–26 градусов тепла, а выходные пройдут без осадков.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в ближайшие дни в Москве, а к выходным погода улучшится, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
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"В понедельник, вторник и среду температура воздуха в Москве и области составит около 24 градусов, в четверг пройдет холодный фронт и днем будет порядка 20-21 градуса, а ночью температура может опуститься до 12 градусов. Однако начиная с пятницы ожидается постепенный рост температуры, поэтому в субботу и воскресенье столбики термометров могут подняться до 25-26 градусов тепла", - сказал он.
Синоптик отметил, что пятница и выходные ожидаются без осадков, однако солнечно будет только 17 и 18 июля, так как 19 июля прогнозируется небольшая облачность.
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19 июня, 07:24