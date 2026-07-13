Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в ближайшие дни в Москве, а к выходным погода улучшится, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Синоптик отметил, что пятница и выходные ожидаются без осадков, однако солнечно будет только 17 и 18 июля, так как 19 июля прогнозируется небольшая облачность.