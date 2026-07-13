На месте ДТП с участием автомобиля такси в Москве

На месте ДТП с участием автомобиля такси в Москве

© РИА Новости На месте ДТП с участием автомобиля такси в Москве

Упавшие на такси трубы увезли с места ДТП в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП: металлические трубы выпали из грузовика и повредили два такси.

Трубы погрузили в другой грузовик и увезли с места аварии, пострадавших в результате ДТП нет.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Трубы, выпавшие из грузовика на два такси на Варшавском шоссе в Москве, увезли с места аварии, также эвакуирована одна машина такси, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщали в понедельник в столичном дептрансе, на Варшавском шоссе в районе дома 45 произошло ДТП. Металлические трубы, упавшие с грузовика, повредили два такси, сообщал корреспондент агентства.

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Рабочие погрузили трубы в новый грузовик, закрепили их тросами и увезли с места аварии.

Такси, на которое упали трубы и проломили крышу, эвакуировали с места аварии. Вторая поврежденная трубами легковушка уехала сама.