В Москве врачи установили кардиостимулятор 103-летнему пациенту

Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца

Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи ГКБ имени В. В. Вересаева в Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца.

Хирурги установили пациенту кардиостимулятор, выполнив операцию за 40 минут.

На второй день после операции работа сердца пациента нормализовалась, его выписали домой под амбулаторное наблюдение.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца, установив ему кардиостимулятор, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Столичные врачи помогли 103-летнему пациенту с тяжелым нарушением работы сердца", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Сообщается, что мужчина был экстренно госпитализирован в ГКБ им. В.В. Вересаева с жалобами на ухудшение самочувствия и частые обмороки. После обследования врачи обнаружили опасное нарушение проводимости сердца. Единственный эффективный метод лечения в таких случаях - установка электрокардиостимулятора.

"Возраст и состояние организма пациента требовали от хирургов ювелирной точности. Благодаря большому опыту выполнения высокотехнологичных операций врачи всего за 40 минут успешно установили современный двухкамерный стимулятор", - рассказал заведующий отделением Владислав Горячев, чьи слова приводятся в сообщении.