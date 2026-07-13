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В Москве врачи установили кардиостимулятор 103-летнему пациенту - РИА Новости, 13.07.2026
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17:48 13.07.2026 (обновлено: 18:11 13.07.2026)
В Москве врачи установили кардиостимулятор 103-летнему пациенту

В Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца

© Фото : Московская медицина/TelegramВрачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца
Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Московская медицина/Telegram
Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи ГКБ имени В. В. Вересаева в Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца.
  • Хирурги установили пациенту кардиостимулятор, выполнив операцию за 40 минут.
  • На второй день после операции работа сердца пациента нормализовалась, его выписали домой под амбулаторное наблюдение.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Москве прооперировали 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца, установив ему кардиостимулятор, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
"Столичные врачи помогли 103-летнему пациенту с тяжелым нарушением работы сердца", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Сообщается, что мужчина был экстренно госпитализирован в ГКБ им. В.В. Вересаева с жалобами на ухудшение самочувствия и частые обмороки. После обследования врачи обнаружили опасное нарушение проводимости сердца. Единственный эффективный метод лечения в таких случаях - установка электрокардиостимулятора.
"Возраст и состояние организма пациента требовали от хирургов ювелирной точности. Благодаря большому опыту выполнения высокотехнологичных операций врачи всего за 40 минут успешно установили современный двухкамерный стимулятор", - рассказал заведующий отделением Владислав Горячев, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что уже на второй день после вмешательства работа сердца у пациента полностью нормализовалась, мужчину в стабильном состоянии выписали домой под амбулаторное наблюдение.
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