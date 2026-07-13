Синоптик рассказал, когда распогодится в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник влияние уходящего к берегам средней Волги циклона начнет ослабевать, температура воздуха будет от +14 до +17 градусов ночью и от +22 до +25 градусов днем.

В среду продолжится повышение атмосферного давления и дневной температуры — до +24–+27 градусов, вероятность дождя составит 50%.

В последние три дня недели в Москве ожидается солнечная погода без осадков.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Влияние циклона, уходящего к берегам средней Волги, начнет ослабевать в столице во вторник, в среду воздух прогреется до плюс 25 градусов, а в последние три дня недели в Москве ожидается солнечная погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Во вторник влияние уходящего к берегам средней Волги циклона будет ослабевать, фон атмосферного давления повысится, облачный покров начнет дробиться, осадки приобретут локальный характер, из-за облаков настойчивее станет выглядывать солнце", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что во вторник температурный фон вернется в климатическое русло: в сумерках в столице плюс 14 - плюс 17 градусов, в середине дня потеплеет до плюс 22 - плюс 25 градусов.

"В среду показания барометров продолжат расти, тучи будут истончаться, длительность солнечного сияния возрастет. Вероятность того, что днем местами может брызнуть незначительный дождь, попадающий под термин "без существенных осадков", будет равна вероятности случайной монеты - 50/50. Дневная температура повысится до плюс 24 - плюс 27", - добавил он.

По словам Тишковца, в четверг ночью обойдется без осадков, а днем в город придет холодный атмосферный фронт, скоротечным дождем и холодным порывистым ветром, что освежит воздух до плюс 20 - плюс 23 градусов.