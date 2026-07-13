В Москве на мужчину, ударившего пассажира метро, завели дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На станции метро "Кузнецкий мост" в Москве мужчина ударил другого пассажира в лицо и скрылся.
- Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мужчина, поссорившись с другим пассажиром, ударил его в лицо на станции метро "Кузнецкий мост" в Москве, после чего был задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На станции "Кузнецкий мост" между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один нанес другому удар в лицо и скрылся", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.