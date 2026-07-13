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В Москве на мужчину, ударившего пассажира метро, завели дело - РИА Новости, 13.07.2026
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09:07 13.07.2026
В Москве на мужчину, ударившего пассажира метро, завели дело

В Москве завели дело на мужчину, ударившего пассажира метро во время ссоры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции метро "Кузнецкий мост" в Москве мужчина ударил другого пассажира в лицо и скрылся.
  • Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мужчина, поссорившись с другим пассажиром, ударил его в лицо на станции метро "Кузнецкий мост" в Москве, после чего был задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На станции "Кузнецкий мост" между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один нанес другому удар в лицо и скрылся", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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