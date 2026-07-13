В Москве на мужчину, ударившего пассажира метро, завели дело

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мужчина, поссорившись с другим пассажиром, ударил его в лицо на станции метро "Кузнецкий мост" в Москве, после чего был задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.