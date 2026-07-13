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На Москву за сутки обрушилась половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 13.07.2026
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08:37 13.07.2026
На Москву за сутки обрушилась половина месячной нормы осадков

Половина месячной нормы осадков обрушилась на Москву за сутки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние сутки на столичный регион обрушилось более половины месячной нормы осадков.
  • Самые обильные дожди в Центральной России прошли в рабочем поселке Вожега — 72 миллиметра осадков.
  • В понедельник интенсивность осадков уменьшится, наиболее сильные дожди ожидаются в Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях и на западе Пензенской области и Мордовии.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков обрушилась на столичный регион за последние сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На столичный регион за сутки снова выпало чуть больше половины месячной нормы дождей. Если в осадкомеры Москвы попало от 10 до 16 литров дождевой воды на метр квадратный, то в Подмосковье самым дождливым местом был Можайск, метеорологи которого зафиксировали почти 5 ведер воды на метр площади, точнее - 49 мм или 54%", - рассказал Тишковец в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в Центральной России самые обильные дожди прошли в Рязани – 62 миллиметра, что составляет 82% от всей месячной нормы, сильные ливни также прошли в Тверской области (Старица) – 52 миллиметра, в Иванове – 41 миллиметр и Костроме – 37 миллиметров.
Он добавил, что лидером по дождям стал рабочий поселок Вожега, где в осадкомер попало 72 миллиметра осадков при месячной норме 80 миллиметров.
"В понедельник интенсивность осадков уменьшится в разы. Самым дождливым будет стык Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины - в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, а также на западе Пензенской области и Мордовии, где за сегодня выпадет 14-19, а местами до 20-25 миллиметров осадков", - подчеркнул Тишковец.
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