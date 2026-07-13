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В Москве вернулись в активный оборот пятирублевые купюры - РИА Новости, 13.07.2026
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01:17 13.07.2026
В Москве вернулись в активный оборот пятирублевые купюры

РИА Новости: банкноты номиналом 5 рублей вернулись в активный оборот в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупюра номиналом в пять рублей
Купюра номиналом в пять рублей - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Купюра номиналом в пять рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бумажные банкноты номиналом пять рублей вернулись в активный оборот в Москве.
  • Пять рублей можно получить в качестве сдачи на рынках, заправках и в магазинах столицы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бумажные банкноты номиналом пять рублей вернулись в активный оборот в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас можно получить пять рублей, расплачиваясь на рынках, заправках и магазинах в столице.
Банкнота была введена в обращение, как сообщается на сайте Банка России, 1 января 1998 года, однако некоторые москвичи увидели ее впервые.
На ее лицевой стороне — памятник "Тысячелетие России" на фоне Софийского собора в Великом Новгороде, на оборотной — стена Новгородского кремля.
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