Купюра номиналом в пять рублей. Архивное фото

Купюра номиналом в пять рублей

В Москве вернулись в активный оборот пятирублевые купюры

Краткий пересказ от РИА ИИ Бумажные банкноты номиналом пять рублей вернулись в активный оборот в Москве.

Пять рублей можно получить в качестве сдачи на рынках, заправках и в магазинах столицы.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бумажные банкноты номиналом пять рублей вернулись в активный оборот в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас можно получить пять рублей, расплачиваясь на рынках, заправках и магазинах в столице.

Банкнота была введена в обращение, как сообщается на сайте Банка России, 1 января 1998 года, однако некоторые москвичи увидели ее впервые.