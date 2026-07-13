В Москве вернулись в активный оборот пятирублевые купюры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бумажные банкноты номиналом пять рублей вернулись в активный оборот в Москве.
- Пять рублей можно получить в качестве сдачи на рынках, заправках и в магазинах столицы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бумажные банкноты номиналом пять рублей вернулись в активный оборот в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас можно получить пять рублей, расплачиваясь на рынках, заправках и магазинах в столице.
Банкнота была введена в обращение, как сообщается на сайте Банка России, 1 января 1998 года, однако некоторые москвичи увидели ее впервые.
На ее лицевой стороне — памятник "Тысячелетие России" на фоне Софийского собора в Великом Новгороде, на оборотной — стена Новгородского кремля.