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Более 34 тысяч исследований молочной продукции провели в Московской области - РИА Новости, 13.07.2026
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Новости Подмосковья
 
17:20 13.07.2026
Более 34 тысяч исследований молочной продукции провели в Московской области

Свыше 34 тысяч исследований молочной продукции выполнили в Московской области

© РИА Новости / Виталий ТимкивПроверка молочной продукции в лаборатории
Проверка молочной продукции в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Проверка молочной продукции в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области за первые пять месяцев 2026 года провели 34 584 исследования образцов молочной продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Специалисты определяют процент жира, белка и уровень кислотности в продукте. Кроме этого, они оценивают вкус и запах и смотрят, нет ли в нем посторонних частиц.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендуют избегать приобретения товаров "с рук" и отдавать предпочтение официальным торговым площадкам.
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