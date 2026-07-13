Более 34 тысяч исследований молочной продукции провели в Московской области

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области за первые пять месяцев 2026 года провели 34 584 исследования образцов молочной продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Специалисты определяют процент жира, белка и уровень кислотности в продукте. Кроме этого, они оценивают вкус и запах и смотрят, нет ли в нем посторонних частиц.