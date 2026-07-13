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В Молдавии взорвался объект, похожий на дрон - РИА Новости, 13.07.2026
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09:41 13.07.2026
В Молдавии взорвался объект, похожий на дрон

Похожий на дрон объект взорвался в районе Каушан в Молдавии

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На окраине населенного пункта Копанка в районе Каушан был обнаружен небольшой летательный аппарат, похожий на дрон, который при ударе о землю взорвался и вызвал пожар.
  • По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, территория оцеплена, компетентные органы проводят расследование.
  • В министерстве обороны Молдавии подтвердили факт нарушения воздушного пространства республики в ночь на понедельник.
КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Похожий на дрон объект был обнаружен в понедельник в районе города Каушаны в Молдавии, аппарат взорвался и загорелся при ударе о землю, утверждает полиция республики.
"Этой ночью около 01.03 (совпадает с мск - ред.) через службу экстренной помощи 112 в полицию поступило сообщение о том, что на окраине населенного пункта Копанка в районе Каушан был обнаружен небольшой летательный аппарат, похожий на дрон, который при ударе о землю взорвался и вызвал пожар", - сообщает полиция в Telegram-канале.
На место происшествия прибыли полиция и пожарные. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Территория оцеплена, компетентные органы проводят расследование.
В министерстве обороны Молдавии подтвердили факт нарушения воздушного пространства республики в ночь на понедельник.
Специалисты просят жителей республики в случае обнаружения подозрительных летательных аппаратов не приближаться к ним, не прикасаться к ним и не перемещать их, запоминать их местоположение и избегать использования телефонов поблизости.
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