В Молдавии взорвался объект, похожий на дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ На окраине населенного пункта Копанка в районе Каушан был обнаружен небольшой летательный аппарат, похожий на дрон, который при ударе о землю взорвался и вызвал пожар.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, территория оцеплена, компетентные органы проводят расследование.

В министерстве обороны Молдавии подтвердили факт нарушения воздушного пространства республики в ночь на понедельник.

КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Похожий на дрон объект был обнаружен в понедельник в районе города Каушаны в Молдавии, аппарат взорвался и загорелся при ударе о землю, утверждает полиция республики.

"Этой ночью около 01.03 (совпадает с мск - ред.) через службу экстренной помощи 112 в полицию поступило сообщение о том, что на окраине населенного пункта Копанка в районе Каушан был обнаружен небольшой летательный аппарат, похожий на дрон, который при ударе о землю взорвался и вызвал пожар", - сообщает полиция в Telegram-канале

На место происшествия прибыли полиция и пожарные. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Территория оцеплена, компетентные органы проводят расследование.

В министерстве обороны Молдавии подтвердили факт нарушения воздушного пространства республики в ночь на понедельник.