Минпросвещения не утверждало рекомендации по продуктам для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения РФ заявило, что не разрабатывало и не утверждало документы с рекомендациями по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей.

В пресс-службе министерства уточнили, что сфера их компетенции — разработка образовательных стандартов и программ, а также методических рекомендаций по воспитательной и образовательной деятельности.

Вопросы здорового питания, гигиенических норм или рекомендаций по внешнему виду находятся в ведении профильных ведомств, отметили в министерстве.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее Министерство образования и науки Челябинской области опубликовало письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России . В письме содержатся методические рекомендации по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста. Документ также содержит информацию о продуктах питания специфической формы и влиянии цветовой гаммы на развитие ребенка.

В пресс-службе министерства отреагировали на публикации, которые ссылаются на данный документ.

« "Министерство просвещения Российской Федерации не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей. Ведомство не давало официальных заявлений по темам, активно обсуждаемым в информационном пространстве в последнее время. Приписываемые Министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сфера компетенции Минпросвещения России – это разработка государственных образовательных стандартов, образовательных программ и методических рекомендаций, касающихся непосредственно организации воспитательной и образовательной деятельности.

"В фокусе нашего внимания находятся вопросы формирования личности ребенка, его социализации, патриотического воспитания, а также создания безопасной и комфортной образовательной среды", - отметили в Минпросвещения РФ.