Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения не утверждало рекомендации по продуктам для детей - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 13.07.2026
Минпросвещения не утверждало рекомендации по продуктам для детей

Минпросвещения не утверждало рекомендации по питанию и цвету одежды для детей

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Организация питания в школах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ заявило, что не разрабатывало и не утверждало документы с рекомендациями по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей.
  • В пресс-службе министерства уточнили, что сфера их компетенции — разработка образовательных стандартов и программ, а также методических рекомендаций по воспитательной и образовательной деятельности.
  • Вопросы здорового питания, гигиенических норм или рекомендаций по внешнему виду находятся в ведении профильных ведомств, отметили в министерстве.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее Министерство образования и науки Челябинской области опубликовало письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России. В письме содержатся методические рекомендации по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста. Документ также содержит информацию о продуктах питания специфической формы и влиянии цветовой гаммы на развитие ребенка.
Урок алгебры - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Эксперт рассказала, почему математика вызывает страх и отторжение у детей
13 марта, 19:15
В пресс-службе министерства отреагировали на публикации, которые ссылаются на данный документ.
«

"Министерство просвещения Российской Федерации не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей. Ведомство не давало официальных заявлений по темам, активно обсуждаемым в информационном пространстве в последнее время. Приписываемые Министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сфера компетенции Минпросвещения России – это разработка государственных образовательных стандартов, образовательных программ и методических рекомендаций, касающихся непосредственно организации воспитательной и образовательной деятельности.
"В фокусе нашего внимания находятся вопросы формирования личности ребенка, его социализации, патриотического воспитания, а также создания безопасной и комфортной образовательной среды", - отметили в Минпросвещения РФ.
По данным министерства, вопросы здорового питания, гигиенических норм или рекомендаций по внешнему виду находятся в ведении профильных ведомств.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Минпросвещения разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми
10 июля, 01:37
 
ОбществоРоссияЧелябинская областьМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала