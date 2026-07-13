Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр энергетики России Сергей Цивилев совершил рабочую поездку в Иран.
- В рамках визита Россия и Иран обсудили реализацию совместных проектов в газовой сфере и подготовку двусторонних соглашений о сотрудничестве.
- Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой взаимоотношений Москвы и Тегерана.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия и Иран обсудили реализацию совместных проектов в газовой сфере и подготовку двухсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках визита министра энергетики РФ Сергея Цивилева в исламскую республику, сообщило Минэнерго России.
"Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, включая реализацию совместных проектов в газовой отрасли и ход подготовки двусторонних соглашений о сотрудничестве. Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой взаимоотношений Москвы и Тегерана", - говорится в сообщении.
Цивилев как сопредседатель Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) совершил рабочую поездку в Иран. В рамках визита состоялись рабочие встречи с министром нефти, сопредседателем МПК с иранской стороны Мохсеном Пакнежадом и министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади.