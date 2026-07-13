МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия и Иран обсудили реализацию совместных проектов в газовой сфере и подготовку двухсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках визита министра энергетики РФ Сергея Цивилева в исламскую республику, сообщило Минэнерго России.