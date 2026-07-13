Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о кампании самовнушения в Европе.
- По ее словам, эта кампания направлена на формирование образа России как главной угрозы для «свободной Европы» и доходит до абсурда.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кампания самовнушения в Европе, направленная на формирование образа России как главной угрозы для "свободной Европы", доходит до абсурда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы уже неоднократно говорили о развернутой в Евросоюзе кампании самовнушения, направленной на искусственное формирование образа России как главной угрозы для "свободной Европы". Порой дело доходит до ничем не прикрытого абсурда", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.