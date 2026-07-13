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МИД назвал кампанию Европы по формированию образа угрозы в России абсурдом - РИА Новости, 13.07.2026
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18:15 13.07.2026 (обновлено: 18:19 13.07.2026)
МИД назвал кампанию Европы по формированию образа угрозы в России абсурдом

МИД: кампания в Европе по формированию образа угрозы в России доходит до абсурда

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о кампании самовнушения в Европе.
  • По ее словам, эта кампания направлена на формирование образа России как главной угрозы для «свободной Европы» и доходит до абсурда.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кампания самовнушения в Европе, направленная на формирование образа России как главной угрозы для "свободной Европы", доходит до абсурда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы уже неоднократно говорили о развернутой в Евросоюзе кампании самовнушения, направленной на искусственное формирование образа России как главной угрозы для "свободной Европы". Порой дело доходит до ничем не прикрытого абсурда", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Россия как угроза европейской идентичности: это объясняет и оправдывает все
28 июня, 08:00
 
ЕвропаРоссияМария ЗахароваВ мире
 
 
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