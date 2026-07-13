Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антироссийская риторика стала новой политической нормой в странах ЕС, заявила Захарова.
- Мнимая угроза используется как оправдание милитаристского курса и прикрытие провалов во внутренних делах, добавила она.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Антироссийская риторика в Европейском союзе стала нормой, а мнимая российская угроза используется как оправдание милитаристского курса в ущерб европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно и то, что антироссийская риторика как в Нидерландах и Бельгии, так и в других странах ЕС стала новой политической нормой, а запугивание собственных граждан мнимой "российской угрозой" - оправданием безудержного милитаристского курса в ущерб решению насущных проблем обычных европейских граждан и прикрытием собственных провалов во внутренних делах", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.