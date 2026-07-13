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Антироссийская риторика в ЕС стала нормой, заявил МИД - РИА Новости, 13.07.2026
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18:07 13.07.2026 (обновлено: 18:13 13.07.2026)
Антироссийская риторика в ЕС стала нормой, заявил МИД

МИД: угроза РФ используется ЕС как оправдание милитаристского курса

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антироссийская риторика стала новой политической нормой в странах ЕС, заявила Захарова.
  • Мнимая угроза используется как оправдание милитаристского курса и прикрытие провалов во внутренних делах, добавила она.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Антироссийская риторика в Европейском союзе стала нормой, а мнимая российская угроза используется как оправдание милитаристского курса в ущерб европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно и то, что антироссийская риторика как в Нидерландах и Бельгии, так и в других странах ЕС стала новой политической нормой, а запугивание собственных граждан мнимой "российской угрозой" - оправданием безудержного милитаристского курса в ущерб решению насущных проблем обычных европейских граждан и прикрытием собственных провалов во внутренних делах", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
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