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МИД указал послу на участие ФРГ в атаках ВСУ на гражданские объекты - РИА Новости, 13.07.2026
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17:03 13.07.2026 (обновлено: 18:29 13.07.2026)
МИД указал послу на участие ФРГ в атаках ВСУ на гражданские объекты

МИД заявил послу ФРГ об участии Берлина в террористических ударах Киева по РФ

© Фото : МИД РоссииПосол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф прибыл в МИД России. 13 июля 2026 года
Посол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф прибыл в МИД России. 13 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : МИД России
Посол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф прибыл в МИД России. 13 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему об участии Берлина в атаках Украины на российские гражданские объекты.
  • Ведомство указало на недопустимость поддержки Киева, включая поставки вооружений, производство дронов и зенитных ракет.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему об участии Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты.
"Ему указано на недопустимость <...> поддержки киевского режима, <...> включая соглашения военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России", — говорится на сайте министерства.
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Это в том числе касается производства разведывательных и ударных дронов, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, добавили в ведомстве.
На минувшей неделе страны НАТО приняли декларацию о выделении Украине военной помощи на 70 миллиардов евро в этом и следующем году. При этом ФРГ выразила готовность внести самый большой среди членов альянса индивидуальный взнос.
Тогда же на полях саммита Берлин и Киев подписали соглашение о совместном производстве беспилотников BARS. А после того как президент США пообещал Владимиру Зеленскому выдать лицензию на ракеты Patriot, СМИ писали, что производить их будут в Германии, а не на Украине.
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