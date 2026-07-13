МИД указал послу на участие ФРГ в атаках ВСУ на гражданские объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему об участии Берлина в атаках Украины на российские гражданские объекты.
- Ведомство указало на недопустимость поддержки Киева, включая поставки вооружений, производство дронов и зенитных ракет.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему об участии Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты.
"Ему указано на недопустимость <...> поддержки киевского режима, <...> включая соглашения военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России", — говорится на сайте министерства.
Это в том числе касается производства разведывательных и ударных дронов, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, добавили в ведомстве.
На минувшей неделе страны НАТО приняли декларацию о выделении Украине военной помощи на 70 миллиардов евро в этом и следующем году. При этом ФРГ выразила готовность внести самый большой среди членов альянса индивидуальный взнос.
Тогда же на полях саммита Берлин и Киев подписали соглашение о совместном производстве беспилотников BARS. А после того как президент США пообещал Владимиру Зеленскому выдать лицензию на ракеты Patriot, СМИ писали, что производить их будут в Германии, а не на Украине.