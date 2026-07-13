Посол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф прибыл в МИД России. 13 июля 2026 года

Посол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф прибыл в МИД России. 13 июля 2026 года

МИД указал послу на участие ФРГ в атаках ВСУ на гражданские объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему об участии Берлина в атаках Украины на российские гражданские объекты.

Ведомство указало на недопустимость поддержки Киева, включая поставки вооружений, производство дронов и зенитных ракет.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему об участии Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты.

"Ему указано на недопустимость <...> поддержки киевского режима, <...> включая соглашения военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России", — говорится на сайте министерства.

Это в том числе касается производства разведывательных и ударных дронов, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, добавили в ведомстве.

На минувшей неделе страны НАТО приняли декларацию о выделении Украине военной помощи на 70 миллиардов евро в этом и следующем году. При этом ФРГ выразила готовность внести самый большой среди членов альянса индивидуальный взнос.