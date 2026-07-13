Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России.
- Вызов посла связан с кибератаками, в причастности к которым обвиняют РФ, хотя Москва подобные обвинения неоднократно опровергала.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России, сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство.
При это в германском внешнеполитическом ведомстве связали вызов посла с кибератаками, в причастности к которым бездоказательно обвиняют РФ, хотя Москва подобные обвинения неоднократно опровергала.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что обвинения европейских стран в адрес России в якобы саботажах и кибератаках представляют попытку их политических деятелей реализовать свои агрессивные планы в отношении РФ.