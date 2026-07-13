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МИД Германии вызвал посла России - РИА Новости, 13.07.2026
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12:45 13.07.2026 (обновлено: 13:43 13.07.2026)
МИД Германии вызвал посла России

МИД Германии вызвал российского посла

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России.
  • Вызов посла связан с кибератаками, в причастности к которым обвиняют РФ, хотя Москва подобные обвинения неоднократно опровергала.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России, сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство.
"Сегодня мы вызвали посла России и еще раз четко заявили о нашей позиции", - сообщил МИД ФРГ в соцсети X.
При это в германском внешнеполитическом ведомстве связали вызов посла с кибератаками, в причастности к которым бездоказательно обвиняют РФ, хотя Москва подобные обвинения неоднократно опровергала.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что обвинения европейских стран в адрес России в якобы саботажах и кибератаках представляют попытку их политических деятелей реализовать свои агрессивные планы в отношении РФ.
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