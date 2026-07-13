МИД Ирана обвинил США в давлении на Оман из-за ситуации в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Переговоры Ирана и Омана касались вопросов регулирования ситуации в Ормузском проливе.

США помешали сторонам достигнуть соглашения, оказывая давление на Оман.

Будущий порядок управления в Ормузском проливе должен быть сформирован в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом ситуации последних нескольких месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.

ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Переговоры Ирана и Омана, прошедшие в субботу, касались вопросов регулирования ситуации в Ормузском проливе, однако США помешали сторона достигнуть соглашению, оказывая давление на Маскат, говорится в заявлении иранского МИД.

"Переговоры в Маскате в целом были сконцентрированы на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе … и, к сожалению, США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

Глава МИД Ирана Аббаса Аракчи 11 июля прибыл в Маскат, где обсудил с оманской стороной вопросы управления судоходством в Ормузском проливе.

По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, будущий порядок управления в Ормузском проливе должен быть сформирован в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом ситуации последних нескольких месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.