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МИД Ирана обвинил США в давлении на Оман из-за ситуации в Ормузском проливе - РИА Новости, 13.07.2026
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01:20 13.07.2026
МИД Ирана обвинил США в давлении на Оман из-за ситуации в Ормузском проливе

МИД Ирана: США помешали достичь соглашения c Оманом по Ормузскому проливу

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры Ирана и Омана касались вопросов регулирования ситуации в Ормузском проливе.
  • США помешали сторонам достигнуть соглашения, оказывая давление на Оман.
  • Будущий порядок управления в Ормузском проливе должен быть сформирован в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом ситуации последних нескольких месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Переговоры Ирана и Омана, прошедшие в субботу, касались вопросов регулирования ситуации в Ормузском проливе, однако США помешали сторона достигнуть соглашению, оказывая давление на Маскат, говорится в заявлении иранского МИД.
"Переговоры в Маскате в целом были сконцентрированы на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе… и, к сожалению, США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Глава МИД Ирана Аббаса Аракчи 11 июля прибыл в Маскат, где обсудил с оманской стороной вопросы управления судоходством в Ормузском проливе.
По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, будущий порядок управления в Ормузском проливе должен быть сформирован в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом ситуации последних нескольких месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. В КСИР отмечали, что ни одному судну не разрешать пройти.
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В миреИранОрмузский проливСШААббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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