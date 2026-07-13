МИД: узкоблоковые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к кризису

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что стремление ЕС и НАТО реализовать собственные узкоблоковые интересы привело ОБСЕ к глубокому кризису.
- При этом Масленников отметил, что принятый бюджет ОБСЕ на 2026 год отвечает требованиям РФ и обязательства по выплате ежегодных взносов сохраняются.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Узкоблоковые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к глубокому кризису, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
При этом Масленников отметил, что "это не отменяет обязательства государств по выплате ежегодных взносов в Сводный бюджет ОБСЕ".
"Принятый бюджет на 2026 год вполне отвечает нашим требованиям", - отметил он.