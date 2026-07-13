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МИД: узкоблоковые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к кризису - РИА Новости, 13.07.2026
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00:36 13.07.2026 (обновлено: 00:37 13.07.2026)
МИД: узкоблоковые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к кризису

Масленников: узкоблоковые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к глубокому кризису

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что стремление ЕС и НАТО реализовать собственные узкоблоковые интересы привело ОБСЕ к глубокому кризису.
  • При этом Масленников отметил, что принятый бюджет ОБСЕ на 2026 год отвечает требованиям РФ и обязательства по выплате ежегодных взносов сохраняются.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Узкоблоковые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к глубокому кризису, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Негатив применительно к ОБСЕ связан со стремлением ЕС и НАТО реализовать через венскую площадку собственные исключительно узкоблоковые интересы, что в итоге загнало Организацию в состояние нынешнего глубокого кризиса", - сказал он.
При этом Масленников отметил, что "это не отменяет обязательства государств по выплате ежегодных взносов в Сводный бюджет ОБСЕ".
"Принятый бюджет на 2026 год вполне отвечает нашим требованиям", - отметил он.
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