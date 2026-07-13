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Число заразившихся паразитарной инфекцией в Мичигане достигло 2640 - РИА Новости, 13.07.2026
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23:38 13.07.2026
Число заразившихся паразитарной инфекцией в Мичигане достигло 2640

Число заразившихся инфекцией со "взрывной" диареей в Мичигане достигло 2640

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / John Raoux
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число заразившихся паразитарной инфекцией, вызывающей «взрывную» диарею, в американском штате Мичиган достигло 2640.
  • Циклоспороз — паразитарная инфекция, которая зачастую вызывает «взрывную» водянистую диарею, обычно не опасна для жизни и лечится антибиотиками.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число заразившихся в американском штате Мичиган паразитарной инфекцией, вызывающей "взрывную" диарею, достигло 2640, следует из сообщения на сайте властей штата.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что вспышка паразитарной инфекции, вызывающей взрывную диарею, зафиксирована в Мичигане, порядка тысячи человек заболели. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, циклоспороз - паразитарная инфекция, которая зачастую вызывает "взрывную" водянистую диарею.
"Общее число случаев заражения - 2640", - говорится публикации.
Заболевание, называемое циклоспорозом, обычно не опасно для жизни и лечится антибиотиками. Вспышки этого паразита чаще происходят в весенне-летний период. Он распространяется через употребление загрязненных фруктов и овощей, обработанных водой, содержащей паразита.
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