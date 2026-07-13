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Мерц готов уничтожить Германию, считает Медведчук - РИА Новости, 13.07.2026
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09:17 13.07.2026
Мерц готов уничтожить Германию, считает Медведчук

Медведчук: Мерц готов уничтожить Германию ради сохранения власти

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Медведчук заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готов пойти на уничтожение Германии в войне ради удержания власти.
  • Медведчук подчеркнул, что немецкий народ в большинстве своем желает мира, а не эскалации.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц готов пойти на уничтожение Германии в войне ради того, чтобы удержаться у власти, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Потомок нациста (Фридрих) Мерц, как и его кумир кровавый клоун Зеленский, согласен пойти на беззаконие и уничтожение своей страны в огне войны, лишь бы удержаться у власти", - написал Медведчук в статье, размещенной на сайте ИС "Вести".
Он подчеркнул, что сам немецкий народ никогда не был глупым и в большинстве своем желает мира, а не эскалации. "Мир, как никогда, стоит на пороге большой катастрофы, и в Европе политиков безумцев, толкающих в эту катастрофу, достаточно", - отметил Медведчук.
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В миреГерманияУкраинаЕвропаВиктор МедведчукФридрих МерцОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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