Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Медведчук заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готов пойти на уничтожение Германии в войне ради удержания власти.
- Медведчук подчеркнул, что немецкий народ в большинстве своем желает мира, а не эскалации.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц готов пойти на уничтожение Германии в войне ради того, чтобы удержаться у власти, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Потомок нациста (Фридрих) Мерц, как и его кумир кровавый клоун Зеленский, согласен пойти на беззаконие и уничтожение своей страны в огне войны, лишь бы удержаться у власти", - написал Медведчук в статье, размещенной на сайте ИС "Вести".
Он подчеркнул, что сам немецкий народ никогда не был глупым и в большинстве своем желает мира, а не эскалации. "Мир, как никогда, стоит на пороге большой катастрофы, и в Европе политиков безумцев, толкающих в эту катастрофу, достаточно", - отметил Медведчук.
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6 апреля, 10:24