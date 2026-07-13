МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц готов пойти на уничтожение Германии в войне ради того, чтобы удержаться у власти, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что сам немецкий народ никогда не был глупым и в большинстве своем желает мира, а не эскалации. "Мир, как никогда, стоит на пороге большой катастрофы, и в Европе политиков безумцев, толкающих в эту катастрофу, достаточно", - отметил Медведчук.