Россия может считать военной целью немецкие заводы, заявил Медведчук

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия может считать военной целью немецкие заводы, работающие на ВПК Украины, и это будет означать распространение украинского конфликта, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.