Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Медведчук заявил, что немецкие заводы, работающие на ВПК Украины, могут рассматриваться Россией как законная военная цель.
- По мнению Медведчука, это может означать распространение украинского конфликта на Европу.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия может считать военной целью немецкие заводы, работающие на ВПК Украины, и это будет означать распространение украинского конфликта, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Немецкие компании и заводы, которые встроились в украинский ВПК, и принимают прямое участие в боевых действиях вполне могут рассматриваться Россией как объекты военной инфраструктуры Украины и как законная цель для уничтожения. Это означает распространение украинского конфликта на Европу", - написал Медведчук в статье, размещенной на сайте ИС "Вести".
Он отметил, что Зеленский думает, что Украина создала глубокий тыл в Германии и считает его недосягаемым для России, однако это является заблуждением.
Медведчук сравнил Мерца с Гитлером
6 апреля, 10:24