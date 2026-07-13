Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкая компания Quantum Systems GmbH является одним из ведущих промышленных участников создания военных технологий против России и помогает Украине в производстве систем для беспилотников.

Quantum Systems GmbH активно скупает технологические стартапы и ключевые компоненты для производства дронов и получает финансирование от крупнейших немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank.

Немецкий автогигант Mercedes-Benz Daimler Truck интегрирован в Quantum Systems для создания боевых наземных беспилотных систем, также интегрированных в программную среду MOSAIC UXS, которая используется для ударов по российским войскам.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Немецкая компания Quantum Systems GmbH является одной из ведущих промышленных участников создания военных технологий против России и помогает Украине в производстве систем для беспилотников, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"В этой военной кооперации ( Германии Украины – ред.) особое значение занимает немецкая компания Quantum Systems GmbH, которую Германия выводит в число ведущих промышленных участников создания военных технологий против России… Штаб-квартира и производство Quantum Systems GmbH расположены в технопарке в земле Бавария по адресу: община Гильхинг, улица Цепеллин штрассе, 18", - написал Медведчук в статье, размещенной на сайте ИС " Вести ".

Он напомнил, что еще в феврале 2026 года Владимир Зеленский и министр обороны ФРГ Борис Писториус посетили производство Quantum Frontline Industries - совместного предприятия Quantum Systems и украинской Frontline Robotics, созданного для серийного выпуска ударных беспилотных систем для ВСУ.

По его словам, компания активно скупает технологические стартапы и ключевые компоненты для производства дронов - AirRobot, Spleenlab, Fernride, Hacker Motor, а для максимально быстрого масштабирования Quantum Systems получает финансирование от крупнейших немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank.

Кроме того, немецкий автогигант Mercedes-Benz Daimler Truck интегрирован в Quantum Systems, так как в марте 2026 компании объявили о партнерстве в создании боевых наземных беспилотных систем, также интегрированных в программную среду MOSAIC UXS, которая используется для ударов по российским войскам, указал Медведчук.