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Медведчук назвал одну из основных военных компаний ФРГ, помогающих ВСУ - РИА Новости, 13.07.2026
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09:17 13.07.2026
Медведчук назвал одну из основных военных компаний ФРГ, помогающих ВСУ

Медведчук: Quantum Systems GmbH помогает Украине в производстве БПЛА

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая компания Quantum Systems GmbH является одним из ведущих промышленных участников создания военных технологий против России и помогает Украине в производстве систем для беспилотников.
  • Quantum Systems GmbH активно скупает технологические стартапы и ключевые компоненты для производства дронов и получает финансирование от крупнейших немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank.
  • Немецкий автогигант Mercedes-Benz Daimler Truck интегрирован в Quantum Systems для создания боевых наземных беспилотных систем, также интегрированных в программную среду MOSAIC UXS, которая используется для ударов по российским войскам.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Немецкая компания Quantum Systems GmbH является одной из ведущих промышленных участников создания военных технологий против России и помогает Украине в производстве систем для беспилотников, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"В этой военной кооперации (Германии и Украины – ред.) особое значение занимает немецкая компания Quantum Systems GmbH, которую Германия выводит в число ведущих промышленных участников создания военных технологий против России… Штаб-квартира и производство Quantum Systems GmbH расположены в технопарке в земле Бавария по адресу: община Гильхинг, улица Цепеллин штрассе, 18", - написал Медведчук в статье, размещенной на сайте ИС "Вести".
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Он напомнил, что еще в феврале 2026 года Владимир Зеленский и министр обороны ФРГ Борис Писториус посетили производство Quantum Frontline Industries - совместного предприятия Quantum Systems и украинской Frontline Robotics, созданного для серийного выпуска ударных беспилотных систем для ВСУ.
По его словам, компания активно скупает технологические стартапы и ключевые компоненты для производства дронов - AirRobot, Spleenlab, Fernride, Hacker Motor, а для максимально быстрого масштабирования Quantum Systems получает финансирование от крупнейших немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank.
Кроме того, немецкий автогигант Mercedes-Benz Daimler Truck интегрирован в Quantum Systems, так как в марте 2026 компании объявили о партнерстве в создании боевых наземных беспилотных систем, также интегрированных в программную среду MOSAIC UXS, которая используется для ударов по российским войскам, указал Медведчук.
"Ключевая немецкая площадка Daimler Truck находится в Верте-на-Рейне... улица Даймлерштрассе, 1… По данным Daimler Truck, только на этой площадке работает до 10 тысяч сотрудников", - указал он.
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В миреУкраинаГерманияРоссияВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийБорис ПисториусОппозиционная платформа - За жизньВооруженные силы УкраиныCommerzbankMercedes
 
 
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