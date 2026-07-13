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Медведчук раскрыл адрес завода по производству ракет Ruta, поставляемых ВСУ - РИА Новости, 13.07.2026
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09:15 13.07.2026
Медведчук раскрыл адрес завода по производству ракет Ruta, поставляемых ВСУ

Медведчук: штаб-квартира производителя ракет Ruta для ВСУ находится у Мюнхена

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штаб-квартира компании Destinus Germany GmbH находится в районе Мюнхена, а промышленное производство ракет Ruta — в Нидерландах.
  • Компания Destinus работает совместно с фирмами Quantum Systems и Rheinmetall.
  • Destinus и Rheinmetall объявили о создании совместного предприятия для производства и поставок ракетных систем Украине.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Штаб-квартира немецкой аэрокосмической компания Destinus, которая производит ракеты дальнего действия Ruta для нужд ВСУ, находится в районе Мюнхена, а промышленное производство в Нидерландах, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Штаб-квартира компании Destinus Germany GmbH зарегистрирована в районе Мюнхена по адресу: община Фельдкирхен, улица Веласко, 10. Производственные мощности в Германии компания планирует развернуть в городе Дюссельдорф… Действующее промышленно производство украинских ракет Ruta находится в Нидерландах по адресу: провинция Оверэйссел, город Хенгело, улица Хааксбергер, 71", - написал Медведчук в статье, размещенной на сайте ИС "Вести".
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Он отметил, что компания Destinus работает совместно с фирмой Quantum Systems и военным производителем Rheinmetall, а ударные системы Destinus, в том числе и ракеты Ruta, должны быть интегрированы в единую программную среду MOSAIC UXS, которая связывает разведку, обработку данных, управление боевой миссией и средства поражения по территории России.
По его словам, компания Rheinmetall и Destinus в апреле объявили о создании совместного предприятия, которое должно будет специализироваться на производстве и поставках Украине современных ракетных систем, включая крылатые ракеты и баллистические реактивные системы для нанесения ударов по России.
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