Жителя Северной Осетии наградили медалью за спасение ребенка из воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Моздока Артем Абачев награжден медалью «За спасение утопающих».
- Артем Абачев вытащил из ледяной воды школьника, провалившегося под лед на озере.
- Мужчина пробивал путь к тонущему ребенку собственным телом.
ПЯТИГОРСК, 13 июл – РИА Новости. Житель Моздока Артем Абачев награжден медалью "За спасение утопающих" за то, что вытащил из ледяной воды школьника, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.
По данным ведомства, инцидент произошел, когда мужчина вместе с супругой гулял у озера и заметил школьников, игравших на тонком льду. Он сделал им замечание, но дети не послушались. Через несколько минут один из мальчиков провалился под лед.
Артем бросился на помощь, лед под его ногами тоже начал ломаться, тогда мужчина пополз к ребенку, но лед продолжал трескаться, отметили в главке. В итоге Артему пришлось пробивать путь к тонущему школьнику собственным телом. Ему удалось добраться до мальчика, схватить его и вытащить на берег.
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