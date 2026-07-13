Жителя Северной Осетии наградили медалью за спасение ребенка из воды

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Моздока Артем Абачев награжден медалью «За спасение утопающих».

Артем Абачев вытащил из ледяной воды школьника, провалившегося под лед на озере.

Мужчина пробивал путь к тонущему ребенку собственным телом.

ПЯТИГОРСК, 13 июл – РИА Новости. Житель Моздока Артем Абачев награжден медалью "За спасение утопающих" за то, что вытащил из ледяной воды школьника, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В Моздоке чествовали настоящего героя: Артему Абачеву вручили медаль "За спасение утопающих". Эта награда - признание его мужества, проявленного в критической ситуации, когда на кону стояла жизнь ребенка", – говорится в сообщении

По данным ведомства, инцидент произошел, когда мужчина вместе с супругой гулял у озера и заметил школьников, игравших на тонком льду. Он сделал им замечание, но дети не послушались. Через несколько минут один из мальчиков провалился под лед.