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Жителя Северной Осетии наградили медалью за спасение ребенка из воды - РИА Новости, 13.07.2026
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17:36 13.07.2026
Жителя Северной Осетии наградили медалью за спасение ребенка из воды

Жителя Северной Осетии наградили медалью за спасение ребенка из ледяной воды

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - АланияНаграждение жителя Моздока Артема Абачева медалью "За спасение утопающих"
Награждение жителя Моздока Артема Абачева медалью За спасение утопающих - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания
Награждение жителя Моздока Артема Абачева медалью "За спасение утопающих"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Моздока Артем Абачев награжден медалью «За спасение утопающих».
  • Артем Абачев вытащил из ледяной воды школьника, провалившегося под лед на озере.
  • Мужчина пробивал путь к тонущему ребенку собственным телом.
ПЯТИГОРСК, 13 июл – РИА Новости. Житель Моздока Артем Абачев награжден медалью "За спасение утопающих" за то, что вытащил из ледяной воды школьника, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.
Моздоке чествовали настоящего героя: Артему Абачеву вручили медаль "За спасение утопающих". Эта награда - признание его мужества, проявленного в критической ситуации, когда на кону стояла жизнь ребенка", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел, когда мужчина вместе с супругой гулял у озера и заметил школьников, игравших на тонком льду. Он сделал им замечание, но дети не послушались. Через несколько минут один из мальчиков провалился под лед.
Артем бросился на помощь, лед под его ногами тоже начал ломаться, тогда мужчина пополз к ребенку, но лед продолжал трескаться, отметили в главке. В итоге Артему пришлось пробивать путь к тонущему школьнику собственным телом. Ему удалось добраться до мальчика, схватить его и вытащить на берег.
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