Художницу, которую унесло потоками воды в Пермском крае, ищут третьи сутки

Обстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений

Обстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщину унесло потоками воды в подтопленном после ливней пермском селе Кын, ее ищут третьи сутки.

Информация о пропаже женщины спасателям поступила поздно вечером 10 июля, поиски были организованы в тот же день.

Речь идет о местной художнице Олесе Косаревой, ее дом был смыт потоком воды.

УФА, 13 июл – РИА Новости. Женщину, которую унесло потоками воды в подтопленном после ливней пермском селе Кын, продолжают искать третьи сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 11 июля сообщал, что при подтоплении села Кын под потоки воды попала женщина, ее ищут. Краевые спасатели обращали внимание, что к поискам привлечена аэромобильная группировка.

В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости уточнили, что информация о пропаже женщины спасателям поступила поздно вечером 10 июля. Поиски были организованы в тот же день.

"Поиски продолжаются, на месте работают спасатели. Пока результатов нет", - сказал собеседник агентства.

Известный пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в своем Telegram-канале рассказал, что речь идет о местной художнице.

"Без вести пропала Олеся Косарева во время наводнения в селе Кын. В эти выходные. Потоком смыло их дом. Вы должны помнить Олесю по ее великолепным акварелям и нашей встрече на Чусовой во время одиссеи", - написал он.