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Художницу, которую унесло потоками воды в Пермском крае, ищут третьи сутки - РИА Новости, 13.07.2026
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13:28 13.07.2026
Художницу, которую унесло потоками воды в Пермском крае, ищут третьи сутки

МЧС: художницу, которую унесло потоками воды в селе Кын, ищут третьи сутки

© МЧС Пермского края/MAXОбстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений
Обстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Обстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщину унесло потоками воды в подтопленном после ливней пермском селе Кын, ее ищут третьи сутки.
  • Информация о пропаже женщины спасателям поступила поздно вечером 10 июля, поиски были организованы в тот же день.
  • Речь идет о местной художнице Олесе Косаревой, ее дом был смыт потоком воды.
УФА, 13 июл – РИА Новости. Женщину, которую унесло потоками воды в подтопленном после ливней пермском селе Кын, продолжают искать третьи сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 11 июля сообщал, что при подтоплении села Кын под потоки воды попала женщина, ее ищут. Краевые спасатели обращали внимание, что к поискам привлечена аэромобильная группировка.
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В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости уточнили, что информация о пропаже женщины спасателям поступила поздно вечером 10 июля. Поиски были организованы в тот же день.
"Поиски продолжаются, на месте работают спасатели. Пока результатов нет", - сказал собеседник агентства.
Известный пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в своем Telegram-канале рассказал, что речь идет о местной художнице.
"Без вести пропала Олеся Косарева во время наводнения в селе Кын. В эти выходные. Потоком смыло их дом. Вы должны помнить Олесю по ее великолепным акварелям и нашей встрече на Чусовой во время одиссеи", - написал он.
Чегодаев в разговоре с агентством отметил, что поиски продолжаются, и другой информацией он не располагает. По его словам, мама Косыревой в Telegram-канале дочери в надежде, что дочь кто-то подобрал, когда ту смыло в реку Чусовую, просит отозваться очевидцев трагедии.
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