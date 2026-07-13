В Симферополе во время движения загорелся троллейбус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Симферополе загорелся троллейбус, следовавший по маршруту №5.
- Пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет, пожар был потушен на площади 0,5 кв. м.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Троллейбус загорелся в Симферополе во время движения, пассажиров эвакуировали, пострадавших нет, сообщило крымское управление МЧС РФ.
"Водитель незамедлительно эвакуировал пассажиров и покинул транспорт сам. Пострадавших нет. Движение не перекрывалось. Пожар был потушен на площади 0,5 кв. м", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что загорелся троллейбус во время движения по маршруту №5, причина устанавливается.
Прокуратурой республики начата проверка.
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12 июля, 13:57