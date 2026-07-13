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В Симферополе во время движения загорелся троллейбус - РИА Новости, 13.07.2026
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13:08 13.07.2026
В Симферополе во время движения загорелся троллейбус

МЧС: в Симферополе во время движения загорелся троллейбус

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/MAXЛиквидация возгорания троллейбуса в Симферополе
Ликвидация возгорания троллейбуса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/MAX
Ликвидация возгорания троллейбуса в Симферополе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Симферополе загорелся троллейбус, следовавший по маршруту №5.
  • Пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет, пожар был потушен на площади 0,5 кв. м.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Троллейбус загорелся в Симферополе во время движения, пассажиров эвакуировали, пострадавших нет, сообщило крымское управление МЧС РФ.
"Водитель незамедлительно эвакуировал пассажиров и покинул транспорт сам. Пострадавших нет. Движение не перекрывалось. Пожар был потушен на площади 0,5 кв. м", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что загорелся троллейбус во время движения по маршруту №5, причина устанавливается.
Прокуратурой республики начата проверка.
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ПроисшествияСимферопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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