В Симферополе во время движения загорелся троллейбус

Краткий пересказ от РИА ИИ В Симферополе загорелся троллейбус, следовавший по маршруту №5.

Пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет, пожар был потушен на площади 0,5 кв. м.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Троллейбус загорелся в Симферополе во время движения, пассажиров эвакуировали, пострадавших нет, сообщило крымское управление МЧС РФ.

"Водитель незамедлительно эвакуировал пассажиров и покинул транспорт сам. Пострадавших нет. Движение не перекрывалось. Пожар был потушен на площади 0,5 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что загорелся троллейбус во время движения по маршруту №5, причина устанавливается.