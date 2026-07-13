"Климатический ад". Ученые выяснили, почему на самом деле исчезли майя

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи совершили уникальное открытие — нашли абсолютно нетронутый город майя. По словам исследователей, это может пролить свет на один из сложнейших научных вопросов. Загадочные артефакты, обнаруженные здесь, рассказывают о последних страницах истории легендарной цивилизации.

"Дороги нет"

Команда ученых под руководством профессора Ивана Шпрайца из Словенской академии наук работает в заповеднике Калакмуль (Мексика) вот уже три десятка лет. Казалось, за это время в джунглях не осталось уголка, куда бы не ступала их нога.

Однако минувший сезон преподнес сюрприз. Весной, получив очередную аэрофотосъемку полуострова Юкатан, исследователи обратили внимание на странную аномалию в джунглях. Под зеленым покровом проглядывались геометрически ровные квадраты и прямоугольники.

"По сравнению с другими местами, где мы работали, доступ сюда был намного сложнее, — объяснял Шпрайц журналистам. — Но мы вознаграждены: это настоящая сенсация".

Чтобы добраться до нее, пришлось преодолеть десятки километров на квадроциклах, затем пешком углубиться в лес и, расчищая дорогу мачете, подниматься по крутому склону. Тем не менее игра стоила свеч.

На площади около 15 гектаров — индейское поселение с развитой планировкой (дворцы, площади, культовые сооружения) и сложной ирригационной системой (почвенные террасы, каналы).

© Фото : соцсети INAH Обнаруженные во время раскопок памятники майя, Кампече, Мексика © Фото : соцсети INAH Обнаруженные во время раскопок памятники майя, Кампече, Мексика

Но главное, город совершенно не тронут мародерами. Из-за труднодоступности, разумеется. Именно поэтому команда Шпрайца дала ему название Минанбэ, что в переводе с языка майя означает "Здесь нет дороги".

Свидетель последних дней

Первое, что бросилось в глаза при расчистке местности, — остатки ступенчатой пирамиды высотой около 13 метров. Искусная кладка; фасад, облицованный гладкими каменными панелями; отполированная до блеска лестница; богатый декор.

"Это один из наиболее хорошо сохранившихся храмов, с которыми мне приходилось работать", — отметил участник экспедиции, археолог Витан Вучнович.

И добавил, что в первые дни раскопок вокруг пирамиды обнаружили с десяток других памятников — алтарей, стел, жертвенников.

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"Такое обилие культовых сооружений в одном месте свидетельствует о том, что этот город был политически важным, отнюдь не второстепенным", — указывает консультант проекта, мексиканский историк Мария Елена Вега Вильялобос.

На одной из стел в Минанбэ специалисты различили несколько дат. Первая соответствует концу VII века по европейскому летоисчислению. Рядом — изображение правителя, окруженного телами убитых людей.

Вторая — 849 год по григорианскому календарю. Под ней — все те же барельефы массовых казней.

"Исходя из предварительных датировок остальных сооружений и памятников в Минанбэ, мы можем предположить, что весь город был построен в позднеклассический период, — рассуждает один из авторов исследования, специалист по иероглифике майя Октавио Эспарса. — Это неспокойное время, своего рода прелюдия к печально известному краху цивилизации майя, который произошел в X столетии".

© INAH TV/YouTube Древний город майя, Кампече, Мексика © INAH TV/YouTube Древний город майя, Кампече, Мексика

Незадолго до гибели легендарной империи в Минанбэ хлынул поток людей, делают вывод ученые в статье по результатам раскопок. Мигранты заселили труднодоступные районы, освоили здешние земли, сделав их пригодными для сельского хозяйства, и в результате ненадолго отсрочили приближающуюся катастрофу.

Парадоксально, но объяснимо

Нынешнее открытие согласуется с тем, что было сделано чуть ранее, и косвенно подтверждает одну из гипотез внезапного исчезновения майя.

В апреле группа специалистов из Монреальского университета обнаружила в лесах Гватемалы аналогичное Минанбэ последнее пристанище — город Ицан. Известно, что индейцы перебрались сюда из-за сильной засухи в середине IX века.

Чтобы восстановить климатическую картину региона, ученые пробурили дно озера, близ которого находилось поселение. И получили пробы илистых отложений за тысячу лет. Анализ изотопов водорода в воске на листьях древних растений немало удивил.

"В то время как центральные регионы цивилизации майя в VIII-IX веках страдали от беспощадной засухи, на юго-западе (где и находился Ицан) климат оставался стабильно влажным, с обильными осадками. Благодаря близости к горному хребту дожди здесь шли регулярно", — отмечается в статье, опубликованной по результатам экспедиции.

Настоящий рай посреди климатического ада.

Тем не менее Ицан погиб одновременно с остальными городами. На определенном уровне почвенных проб видно резкое, почти одномоментное исчезновение следов сельскохозяйственной деятельности.

Парадоксально. Но объяснимо. Ученые предположили, что гибель цивилизации вызвала не собственно катастрофическая перемена климата, а целая череда кризисов.

© Фото : INAH Обнаруженные во время раскопок памятники майя, Кампече, Мексика © Фото : INAH Обнаруженные во время раскопок памятники майя, Кампече, Мексика

Культура майя никогда не существовала в виде обособленных поселений, а представляла собой сеть городов-государств, связанных политически и экономически. И продолжавшаяся несколько лет засуха запустила цепочку необратимых событий. Сперва — удар по сельскому хозяйству. Как следствие — голод.

Затем развернулась ожесточенная борьба за ограниченные ресурсы. При этом гигантская масса людей ринулась к относительно благополучным районам — в предгорья. С угасанием центров пришли в запустение торгово-социальные связи, главным образом дороги. Поэтому оазисы типа Ицана или Минанбэ испытывали колоссальную нагрузку. И в конце концов также канули в Лету.