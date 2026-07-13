Минпросвещения заявило об опасном влиянии "бежевых мам" на детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Младенцы с 20 дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами.

Явление "бежевых мам", сторонники которого минимизируют яркие цвета, может негативно сказаться на развитии цветовосприятия у детей.

В Минпросвещения подчеркивают, что цвет должен структурировать мир, а не вызывать "визуальный удар", и чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Популярный тренд "бежевых мам", сторонники которого минимизируют яркие цвета, может негативно сказаться на развитии цветовосприятия, связанного с формированием у ребенка речи и мышления, следует из письма Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, младенцы с 20 дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Дети, которые знакомились с объектами через черно-белые изображения, часто создают искаженные представления о реальных оттенках, что подчеркивает важность точной цветопередачи в обучающих материалах.

Из документа следует, что в 2020-х годах распространилось явление "бежевых мам", сторонники которого минимизируют яркие цвета, опасаясь перегрузки нервной системы. С одной стороны, это противоречит необходимости развития цветовосприятия, тесно связанного с речью и мышлением.