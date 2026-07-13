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Минпросвещения заявило об опасном влиянии "бежевых мам" на детей - РИА Новости, 13.07.2026
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08:28 13.07.2026
Минпросвещения заявило об опасном влиянии "бежевых мам" на детей

Минпросвещения: тренд "бежевых мам" негативно скажется на развитии речи у детей

© iStock.com / dusanpetkovicМальчик смотрит телевизор
Мальчик смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© iStock.com / dusanpetkovic
Мальчик смотрит телевизор . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Младенцы с 20 дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами.
  • Явление "бежевых мам", сторонники которого минимизируют яркие цвета, может негативно сказаться на развитии цветовосприятия у детей.
  • В Минпросвещения подчеркивают, что цвет должен структурировать мир, а не вызывать "визуальный удар", и чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Популярный тренд "бежевых мам", сторонники которого минимизируют яркие цвета, может негативно сказаться на развитии цветовосприятия, связанного с формированием у ребенка речи и мышления, следует из письма Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, младенцы с 20 дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Дети, которые знакомились с объектами через черно-белые изображения, часто создают искаженные представления о реальных оттенках, что подчеркивает важность точной цветопередачи в обучающих материалах.
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Из документа следует, что в 2020-х годах распространилось явление "бежевых мам", сторонники которого минимизируют яркие цвета, опасаясь перегрузки нервной системы. С одной стороны, это противоречит необходимости развития цветовосприятия, тесно связанного с речью и мышлением.
С другой стороны, сегодня наблюдается перенасыщение искусственными оттенками, которые провоцируют раздражение и снижение концентрации. В ведомстве подчеркивают, что чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания, где цвет должен структурировать мир, а не вызывать "визуальный удар".
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ОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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