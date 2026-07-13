Пользователям "Макса" стали доступны комментарии в каналах

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователям платформы "Макс" стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах.

Функциональность комментариев доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пользователям национальной платформы "Макс" стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах, рассказали в пресс-службе компании.

"Макс" открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Включить комментарии можно в настройках канала. Функциональность доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера", - говорится в сообщении платформы.

Так, пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы – взаимодействовать с пользователями от лица канала. В ближайшей перспективе в мессенджере появятся реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы, добавили в пресс-службе.

Ранее в начале июля РИА Новости обратило внимание, что всем пользователям "Макс", а не только зарегистрированным в реестре Роскомнадзора, стало доступно создание приватных и открытых каналов на национальной платформе.

Платформа "Макс" начала тестировать комментарии в каналах, заметил в начале июня корреспондент РИА Новости. На платформе агентству подтвердили, что мессенджер начал тестировать комментарии в каналах.