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Пользователям "Макса" стали доступны комментарии в каналах - РИА Новости, 13.07.2026
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11:16 13.07.2026
Пользователям "Макса" стали доступны комментарии в каналах

Пользователям "Макса" стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд цифровой платформы "Макс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователям платформы "Макс" стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах.
  • Функциональность комментариев доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пользователям национальной платформы "Макс" стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах, рассказали в пресс-службе компании.
"Макс" открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Включить комментарии можно в настройках канала. Функциональность доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера", - говорится в сообщении платформы.
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Так, пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы – взаимодействовать с пользователями от лица канала. В ближайшей перспективе в мессенджере появятся реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы, добавили в пресс-службе.
Ранее в начале июля РИА Новости обратило внимание, что всем пользователям "Макс", а не только зарегистрированным в реестре Роскомнадзора, стало доступно создание приватных и открытых каналов на национальной платформе.
Платформа "Макс" начала тестировать комментарии в каналах, заметил в начале июня корреспондент РИА Новости. На платформе агентству подтвердили, что мессенджер начал тестировать комментарии в каналах.
Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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