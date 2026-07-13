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"Должны выиграть". Макрон сделал заявление о войне - РИА Новости, 13.07.2026
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15:27 13.07.2026 (обновлено: 15:31 13.07.2026)
"Должны выиграть". Макрон сделал заявление о войне

Макрон призвал Францию готовиться к предстоящим войнам

© REUTERS / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного обращения к вооруженным силам страны
Президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного обращения к вооруженным силам страны - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного обращения к вооруженным силам страны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к скорым войнам.
  • Макрон подчеркнул, что способность Франции вести будущие войны будет зависеть от ее сегодняшнего положения и способности выиграть текущие конфликты.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Франции должны быть готовы к скорым войнам, заявил президент Эммануэль Макрон, чьи слова передает The Guardian.
«
"Мы должны подготовиться к предстоящим войнам. Но необходимо понимать, что наша способность вести их будет зависеть от нашего положения сегодня. Именно сегодняшние войны мы должны выиграть", — заявил он в ходе традиционного обращения к вооруженным силам страны накануне Дня взятия Бастилии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Глава МИД Эстонии выступил с дерзким заявлением о России
Вчера, 12:09
Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 13 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
"Остаются вопросы". Каллас сделала тревожное заявление о России
Вчера, 10:27
 
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