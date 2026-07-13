Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к скорым войнам.
- Макрон подчеркнул, что способность Франции вести будущие войны будет зависеть от ее сегодняшнего положения и способности выиграть текущие конфликты.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Франции должны быть готовы к скорым войнам, заявил президент Эммануэль Макрон, чьи слова передает The Guardian.
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"Мы должны подготовиться к предстоящим войнам. Но необходимо понимать, что наша способность вести их будет зависеть от нашего положения сегодня. Именно сегодняшние войны мы должны выиграть", — заявил он в ходе традиционного обращения к вооруженным силам страны накануне Дня взятия Бастилии.
Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.