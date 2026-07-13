"Мы должны подготовиться к предстоящим войнам. Но необходимо понимать, что наша способность вести их будет зависеть от нашего положения сегодня. Именно сегодняшние войны мы должны выиграть", — заявил он в ходе традиционного обращения к вооруженным силам страны накануне Дня взятия Бастилии.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.