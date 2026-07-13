Макрон впервые за две недели снял темные очки

ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с ежегодным обращением к вооруженным силам страны, впервые за две недели снял на публичном мероприятии темные очки, хотя прибыл в них, выяснил корреспондент РИА Новости.

До этого французский лидер уже появлялся в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь тогда французский лидер также произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении, объясняя это лопнувшим в глазу сосудом.