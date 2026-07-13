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Макрон впервые за две недели снял темные очки - РИА Новости, 13.07.2026
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15:15 13.07.2026 (обновлено: 15:19 13.07.2026)
Макрон впервые за две недели снял темные очки

Макрон впервые за две недели снял очки, хотя пришел в них на обращение к военным

© REUTERS / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного обращения к вооруженным силам страны. 13 июля 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного обращения к вооруженным силам страны. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного обращения к вооруженным силам страны. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на ежегодное обращение к вооруженным силам в темных очках.
  • Макрон снял очки перед началом выступления и надел их снова после его завершения.
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с ежегодным обращением к вооруженным силам страны, впервые за две недели снял на публичном мероприятии темные очки, хотя прибыл в них, выяснил корреспондент РИА Новости.
На трансляции обращения видно, как лидер республики приехал к министерству обороны в своих фирменных солнцезащитных очках-авиаторах. Только подойдя к трибуне Макрон снял их, перед тем как начать последнее для него традиционное обращение к армии накануне национального праздника 14 июля.
После выступления президент вновь их надел.
Макрон 29 июня появился на публике в солнцезащитных очках во время приема в Елисейском дворце султана Омана Хейсама бен Тарика. С тех пор он появлялся в них на публичных мероприятиях и встречах с лидерами стран. По информации французских СМИ, президент начал носить очки из-за проблем с глазом.
До этого французский лидер уже появлялся в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь тогда французский лидер также произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении, объясняя это лопнувшим в глазу сосудом.
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