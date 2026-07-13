Лукашенко призвал активнее использовать древесные пеллеты для отопления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко заявил, что для отопления нужно активнее использовать местные виды топлива, в частности древесные пеллеты.
- Он подчеркнул, что в Белоруссии огромное количество местного древесного сырья, которое нужно эффективно переработать и использовать.
- Природный газ президент республики предложил рассматривать в качестве резерва.
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. В Белоруссии для отопления нужно активнее использовать местные виды топлива, в частности древесные пеллеты, а природный газ - рассматривать в качестве резерва, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как передает госагентство Белта, в понедельник во время рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко посетил реконструированный агросервис в Шкловском районе, где ему доложили, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах.
«
"Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты… Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в Белоруссии огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. "Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива - только как резерв", - подчеркнул Лукашенко.