Лукашенко призвал активнее использовать древесные пеллеты для отопления

МИНСК, 13 июл – РИА Новости. В Белоруссии для отопления нужно активнее использовать местные виды топлива, в частности древесные пеллеты, а природный газ - рассматривать в качестве резерва, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты… Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в Белоруссии огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. "Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива - только как резерв", - подчеркнул Лукашенко.