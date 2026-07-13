Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал активнее использовать древесные пеллеты для отопления - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 13.07.2026
Лукашенко призвал активнее использовать древесные пеллеты для отопления

Лукашенко призвал больше использовать древесные пеллеты, оставляя газ как резерв

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко заявил, что для отопления нужно активнее использовать местные виды топлива, в частности древесные пеллеты.
  • Он подчеркнул, что в Белоруссии огромное количество местного древесного сырья, которое нужно эффективно переработать и использовать.
  • Природный газ президент республики предложил рассматривать в качестве резерва.
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. В Белоруссии для отопления нужно активнее использовать местные виды топлива, в частности древесные пеллеты, а природный газ - рассматривать в качестве резерва, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как передает госагентство Белта, в понедельник во время рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко посетил реконструированный агросервис в Шкловском районе, где ему доложили, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах.
«
"Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты… Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в Белоруссии огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. "Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива - только как резерв", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Лукашенко призвал выработать системный подход при привлечении мигрантов
Вчера, 14:36
 
В миреБелоруссияМогилевская областьАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала