"Пролетела шесть этажей": почему ездить на лифтах становится все опаснее

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Удар был такой силы, что все оказались на полу. Погас свет, началась паника...", "Нас стало бить о шахту, мы подумали, что падаем" — это воспоминания пострадавших. Инциденты с падениями кабин происходят регулярно. Почти 109 тысяч лифтов в стране нуждаются в замене. Причем все чаще аварии случаются в новостройках. РИА Новости попыталось понять, что не так с пассажирскими подъемными устройствами в России.

"Ударилась о поручень"

Пятнадцатилетняя Ольга Фомина из Красноярска до сих пор боится ездить в лифте. Если слышит скрежет механизмов, ей становится не по себе. Это реакция на стресс — три месяца назад кабина, в которой ехала девушка, сорвалась и пролетела шесть этажей.

Вечером 29 марта Ольга собралась купить хлеба. Зашла в лифт на 14-м, нажала кнопку первого. Внезапно свет погас, кабина дернулась. Девушка не удержалась на ногах, ударилась о поручень и потеряла сознание. Когда очнулась, лифт уже стоял между восьмым и девятым этажами. Она начала нажимать на все кнопки — двери со скрежетом наполовину раскрылись. Школьница вылезла и по лестнице дошла до родителей.

© Фото : Евгения Фомина Лифт, на котором упала Ольга © Фото : Евгения Фомина Лифт, на котором упала Ольга

"Прибежала в истерике, сквозь плач мы едва смогли разобрать: "Я упала на лифте", — рассказывает мать, Евгения Фомина. — Я тут же вызвала скорую, в больнице дочери диагностировали закрытую черепно-мозговую травму".

По факту падения кабины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК — "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Но до сих пор, по словам матери Ольги, даже экспертизу механизмов не проводили.

Лифтовая компания утверждает: все произошло из-за внезапного отключения электричества. В доме семь на улице 1-й Хабаровской такое действительно случается. Как объясняет Евгения, строение приняли с нарушениями, без разрешения на подключение к электроподстанции. Отсюда перебои с электроэнергией.

"Но дело в том, что лифт, на котором ехала дочь, предназначен для спасательных служб и должен работать, даже когда электричество выключено. Для этого у него есть дополнительные батареи. Но они просто не были подключены", — объясняет мать пострадавшей.

Лифты в новостройке падают уже не в первый раз. Евгения утверждает: как старшая по дому, она несколько раз писала жалобы в управляющую компанию.

"Более того, даже сами лифтеры признают, что кабины неисправны. В частной беседе говорят: "Надо менять платы. Но управляющая компания на это денег не дает".

Евгения боится, что при расследовании ЧП крайними сделают мелких ремонтников. Или вообще перекинут вину на ее дочь.

"Во время следственного эксперимента представитель Роспотребнадзора сказал: "Девочка сама виновата, что получила такие травмы. Зашла в лифт с телефоном, отвлеклась и не удержалась на ногах во время резкого торможения", — передает диалог Фомина. — Тогда я предложила ему самому попробовать устоять при имитации падения. Он отказался. А мы со следователем рискнули. Правда, нам организовали экстремальный спуск только на один этаж, но даже это было чувствительно: у меня после удара болела спина, в коленки отдавало", — утверждает Евгения.

Школьнице же после аварии и лечения в больнице пришлось заниматься с психологом, но и это не помогло избавиться от страха.

"Нас начало бить о шахту"

Серьезные ЧП с лифтами происходят хоть и нечасто, но регулярно. Так, 5 июня в многоквартирном доме № 2/1 по улице Березка в Оренбурге с высоты 12-го этажа упала кабина лифта с восемью пассажирами, среди них двое детей. В результате жесткой остановки пострадали пять человек.

Один из пассажиров после ЧП рассказывал журналистам, что при закрытии двери раздался писк — видимо, система предупреждала о перегрузе. Но никто не обратил внимания. В какой-то момент кабина задрожала и устремилась вниз. По воспоминаниям жителя дома, он ощутил состояние свободного падения. В конце "полета" в результате жесткого торможения смог устоять, а мать и теща — нет. Еще одна девушка сломала ногу: "щиколотка была вывернута набок". Ей пришлось буквально выползать из лифта.

Десятого ноября 2025 года в Воронеже трехлетний мальчик провалился в шахту лифта. В ожидании кабины он всего лишь оперся на закрытую створку двери, она отъехала — ребенок нырнул вниз. Отцу удалось самостоятельно вытащить сына, серьезных травм он не получил — всего лишь шишка на голове и синяк на спине. Как рассказывала мать мальчика, кабина в тот момент была на третьем этаже, но соседям удалось ее задержать.

Шестнадцатого июня 2025-го в Санкт-Петербурге в доме № 36 на проспекте Наставников лифт упал с 21-го этажа. В кабине были Ирина Усачева с дочерью.

"Нас начало бить о шахту, мы подумали, что падаем. Дочь закричала, что мы сейчас умрем, на что я сказала, что нет, и нажала кнопку "отмена". Лифт остановился на 13-м этаже, и мы вышли" — так описала происшествие пострадавшая. В итоге у Ирины диагностировали ушибы позвоночника и левого запястья.

"Мы полетели вниз"

Восьмого ноября прошлого года жительница дома № 169 на Каштановой аллее в Калининграде Анна Скворцова собиралась на тренировку. С мужем они зашли в кабину на 15-м этаже, нажали на первый. Ехал лифт с жестким скрежещущим звуком. А в районе 10-го этажа и вовсе… полетел вниз. Резко затормозил только на 8-м — пассажиров сбило с ног.

© Фото : Анна Скворцова Падающий лифт в доме Анны Скворцовой © Фото : Анна Скворцова Падающий лифт в доме Анны Скворцовой

Анна говорит, что те несколько секунд свободного падения не забудет никогда. Ей даже пришлось обратиться к неврологу — страх снова оказаться в падающей кабине не отпускал. Игнорировать же подъемный механизм она не может, поскольку живет на 15-м этаже.

"Хотя в нашей управляющей компании говорят, что лифт просто резко остановился, поверьте, человек, который оказался в свободном падении, ни с чем не спутает это ощущение", — утверждает Анна.

С тех пор кабина срывалась еще восемь раз. Жильцы писали жалобы в управляющую и лифтовую компании, в прокуратуру. С мертвой точки ситуация сдвинулась только после того, как Анна обратилась в приемную президента. После этого приехал представитель УК, заклеил лентами двери лифта на всех этажах. И еще три месяца кабина стояла. На вопрос, почему так долго идет ремонт, жильцам отвечали: "Ждем инженера из Минска, лифт белорусского производства".

Поторопить лифтовиков помогла видеоконференция с заместителем полпреда президента в СЗФО по вопросам Калининградской области. После этого нашлась и нужная деталь, и необходимый специалист.

"Но неужели, чтобы починить обычный лифт, нужно обращаться к президенту?" — недоумевает калининградка. И добавляет, что сейчас кабиной снова никто не занимается. Поэтому очередное ЧП — лишь вопрос времени.

"Добить решили"

Мать Екатерины Хмыловой скончалась через неделю после падения в лифте. Но связать аварию и смерть пенсионерки в Следственном комитете отказались. Хотя дочь считает: именно ЧП спровоцировало отрыв тромба.

© Фото : Екатерина Хмылова Екатерина Хмылова с матерью © Фото : Екатерина Хмылова Екатерина Хмылова с матерью

Людмила Пупышева собиралась выписываться из больницы Архангела Михаила и всех небесных сил в Перми после лечения язвы желудка. Чувствовала себя прекрасно, осталось пройти контрольную гастроскопию. На четвертом этаже зашла в больничный лифт. Вместе с ней в кабине находились еще 13 пациентов, санитарка и лифтер — всего 15 человек.

Двери закрылись и… лифт рухнул.

"Удар был такой силы, что все упали на пол. Погас свет, началась паника. Люди ходили друг по другу", — вспоминала потом в разговоре с дочерью пенсионерка.

"Не знаю, как они там не задохнулись все. Ведь вентиляция тоже отключилась. Вытащили их еле-еле через полчаса. Все это время 15 человек сидели на двух квадратах и ждали освобождения", — говорит Екатерина Хмылова.

После падения у Людмилы Пупышевой диагностировали переломы обеих ног. Перевели в травматологию, загипсовали по пояс.

© Фото : Екатерина Хмылова Людмила Пупышева пострадала во время падения лифта © Фото : Екатерина Хмылова Людмила Пупышева пострадала во время падения лифта

"Ей было очень плохо, она постоянно жаловалась на боли, в палате кричала не своим голосом. Нас возили из одной больницы в другую. Когда в конце концов я добилась осмотра у хирурга, он сказал, что уже поздно: у матери оторвался тромб, закупорил тонкую кишку, начался перитонит", — вспоминает Екатерина. Она считает, что это произошло из-за сильнейшего удара.

В аварии обвинили лифтера. По версии следствия, она нарушила требования безопасности и допустила в кабину 15 пассажиров, что привело к превышению грузоподъемности более чем на 1000 килограммов.

Очевидцы ЧП утверждали: лифтер предупреждала , что людей в кабине уже достаточно. Но санитарка настояла, чтобы все пациенты зашли. Женщину осудили, назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

"Мама скончалась через неделю после инцидента. Ни ее, ни меня потерпевшими по делу не признали, поэтому на суд мы не ходили. Знаю только, что лифтер — инвалид третьей группы, одна воспитывает ребенка. Что с нее возьмешь?"

По словам Екатерины, уже через день лифт снова возил пассажиров. Более того, ее мать после травмы еще раз возили на нем.

"В какой-то момент маму опять перевели в больницу Архангела Михаила и поднимали в той же кабине. Она еще сказала: "Окончательно меня добить решили", — вспоминает дочь пострадавшей.

То, что лифт упал, в следствии отрицают. В пресс-релизе сказано: "Ввиду превышения грузоподъемности <…> кабина увеличила скорость движения, сев на ловители и опустившись на пружинные буфера".

"Просто немного ускоряется"

Серьезных аварий происходит все же не так много. Алексей Захаров, первый вице-президент Национального лифтового союза, приводит статистику, собранную его организацией: в 2025 году при использовании лифтов в жилом фонде погибли два человека, 19 получили травмы. В нежилых зданиях (коммерческая недвижимость, предприятия, лечебные и образовательные учреждения) умерли шесть человек, травмированы 19. На строящихся объектах девять скончались, двое ранены.

Прежде всего эксперт обращает внимание: то, что пассажиры считают падением лифта, у профессионалов определяется как аварийная остановка.

"Когда скорость кабины превышает 15% от заявленной, человеку кажется, что он падает. В реальности же она просто немного ускоряется, после чего срабатывают ловители для остановки".

По словам Захарова, сорваться лифт не может. "Кабина подвешена минимум на трех тяговых канатах. В высотных зданиях их обычно четыре или шесть. Одновременное разрушение всех невозможно, это даже умышленно тяжело сделать".

Но особенно при перегрузке может произойти проскальзывание каната через канатоведущий шкив. Часто именно такие ЧП пассажиры принимают за падение.

"В этом случае лифт доходит до первого этажа и ударяется о специальное улавливающее устройство — буфер. Происходит довольно сильный толчок. Правильно настроенная система дает замедление, не влияющее на здоровье пассажира. Но если у человека есть заболевания, например, нижних конечностей или он стоял в неудобной позе, это может привести к травмам", — объясняет Алексей Захаров.

Лифтовая экономика

Все лифты, независимо от производства, имеют одинаковый назначенный срок службы — 25 лет. После этого их меняют. В середине апреля Минстрой сообщил, что до 2030 года в многоквартирных домах заменят 108,8 тысячи кабин. Это как раз те, у которых вышел или в ближайшие четыре года закончится срок эксплуатации.

Впрочем, довольно часто в плохом техническом состоянии оказываются совсем новые подъемники. По словам Захарова, происходит это из-за того, что лифтовые компании пренебрегают ежемесячными регламентными работами.

"Стоимость обслуживания "девятиэтажного" лифта (самая популярная модификация в России) должна быть в пределах 12-14 тысяч рублей в месяц. Это без учета оплаты крупных узлов — только работа механиков, смазка, чистка, настройка и текущий мелкий ремонт. Но в некоторых компаниях на эти цели отводят суммы вдвое меньше. Понятно, что за такую цену провести качественное обслуживание невозможно", — замечает собеседник РИА Новости.

Чем крупнее обслуживающая компания, тем лучше она может следить за состоянием оборудования, считает эксперт.

"Невозможно, имея даже 100 лифтов на обслуживании, выделять деньги и на запчасти, и на зарплату мастеров, и на аварийную бригаду".

Не менее важно укомплектование аварийных бригад. "Здесь тоже не все так хорошо, на них часто экономят", — замечает Захаров.