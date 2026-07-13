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Страны Европы и Украина решили создать коалицию против баллистических ракет - РИА Новости, 13.07.2026
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20:05 13.07.2026
Страны Европы и Украина решили создать коалицию против баллистических ракет

Страны ЕС и Украина решили создать коалицию против баллистических ракет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины объявили о создании коалиции против баллистических ракет.
  • Коалиция должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы.
  • Основатели коалиции пригласили присоединиться другие страны, разделяющие их принципы и цели.
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал.
"Мы, лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, объявляем сегодня о начале создания оборонительной коалиции против баллистических ракет", - говорится в заявлении лидеров стран, опубликованном на сайте Елисейского дворца.
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Коалиция, как утверждается в заявлении, должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы. Страны хотят создать общие эксплутационные требования, технические рабочие группы, механизмы управления и разработать дорожные карты.
При этом "основатели" пригласили присоединиться и другие страны, "разделяющие их принципы и цели".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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