Страны Европы и Украина решили создать коалицию против баллистических ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины объявили о создании коалиции против баллистических ракет.
- Коалиция должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы.
- Основатели коалиции пригласили присоединиться другие страны, разделяющие их принципы и цели.
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал.
"Мы, лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, объявляем сегодня о начале создания оборонительной коалиции против баллистических ракет", - говорится в заявлении лидеров стран, опубликованном на сайте Елисейского дворца.
Коалиция, как утверждается в заявлении, должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы. Страны хотят создать общие эксплутационные требования, технические рабочие группы, механизмы управления и разработать дорожные карты.
При этом "основатели" пригласили присоединиться и другие страны, "разделяющие их принципы и цели".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.