Страны Европы и Украина решили создать коалицию против баллистических ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины объявили о создании коалиции против баллистических ракет.

Коалиция должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы.

Основатели коалиции пригласили присоединиться другие страны, разделяющие их принципы и цели.

ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал.

"Мы, лидеры Дании Франции , Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, объявляем сегодня о начале создания оборонительной коалиции против баллистических ракет", - говорится в заявлении лидеров стран, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Коалиция, как утверждается в заявлении, должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы. Страны хотят создать общие эксплутационные требования, технические рабочие группы, механизмы управления и разработать дорожные карты.

При этом "основатели" пригласили присоединиться и другие страны, "разделяющие их принципы и цели".