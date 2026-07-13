Лерчек проигнорировала вопросы прессы после решения суда

Краткий пересказ от РИА ИИ Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Лерчек изменить адрес места проживания в рамках ранее избранного запрета определенных действий.

Изменение адреса связано с окончанием договора аренды дома в Подмосковье и переездом Лерчек.

Лерчек проходит таргетную и химиотерапию в НМИЦ онкологии имени Блохина.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проигнорировала вопросы прессы после заседания Гагаринского суда Москвы, который разрешил ей изменить адрес места проживания в рамках избранного ранее запрета определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.

Блогер вышла из суда в сопровождении отца своего четвертого ребенка тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, на вопросы прессы ничего не ответила и уехала.

В понедельник суд на закрытом от прессы заседании разрешил изменить адрес проживания, поскольку у нее закончился договор аренды дома в Подмосковье и она переехала.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвёртой стадии. В марте суд выделил дело о выводе денег за рубеж в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.

Сейчас Чекалина проходит таргетную и химиотерапию в НМИЦ онкологии имени Блохина.