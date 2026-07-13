Лерчек проигнорировала вопросы прессы после решения суда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Лерчек изменить адрес места проживания в рамках ранее избранного запрета определенных действий.
- Изменение адреса связано с окончанием договора аренды дома в Подмосковье и переездом Лерчек.
- Лерчек проходит таргетную и химиотерапию в НМИЦ онкологии имени Блохина.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проигнорировала вопросы прессы после заседания Гагаринского суда Москвы, который разрешил ей изменить адрес места проживания в рамках избранного ранее запрета определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Блогер вышла из суда в сопровождении отца своего четвертого ребенка тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, на вопросы прессы ничего не ответила и уехала.
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В понедельник суд на закрытом от прессы заседании разрешил изменить адрес проживания, поскольку у нее закончился договор аренды дома в Подмосковье и она переехала.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвёртой стадии. В марте суд выделил дело о выводе денег за рубеж в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
Сейчас Чекалина проходит таргетную и химиотерапию в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Как считает следствие, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, Чекалин осужден на 7 лет.
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