Лерчек приехала в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) приехала в Гагаринский суд Москвы, где будет решаться вопрос об изменении адреса места жительства в рамках наложенного на нее запрета определенных действий.

В отношении Валерии Чекалиной было приостановлено уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) приехала в суд на заседание, где будет решаться вопрос об изменении адреса места жительства в рамках наложенного на нее запрета определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.

Блогер приехала в Гагаринский суд Москвы , который также может решить вопрос о возобновлении уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ , которое в отношении ее было приостановлено из-за болезни.

Заседание было назначено на 10 июля, но перенесено в связи с неявкой Чекалиной в суд - блогер находилась в НМИЦ онкологии имени Блохина после проведенного днем ранее сеанса таргетной терапии.