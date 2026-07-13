Лерчек приехала в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) приехала в Гагаринский суд Москвы, где будет решаться вопрос об изменении адреса места жительства в рамках наложенного на нее запрета определенных действий.
- В отношении Валерии Чекалиной было приостановлено уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) приехала в суд на заседание, где будет решаться вопрос об изменении адреса места жительства в рамках наложенного на нее запрета определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание было назначено на 10 июля, но перенесено в связи с неявкой Чекалиной в суд - блогер находилась в НМИЦ онкологии имени Блохина после проведенного днем ранее сеанса таргетной терапии.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвёртой стадии. В марте суд выделил дело в отношении неё в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
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