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Лерчек приехала в суд - РИА Новости, 13.07.2026
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10:58 13.07.2026 (обновлено: 11:14 13.07.2026)
Лерчек приехала в суд

Лерчек приехала в суд на заседание по изменению адреса жительства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве. 13 июля 2026
Блогер Валерия Чекалина перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) приехала в Гагаринский суд Москвы, где будет решаться вопрос об изменении адреса места жительства в рамках наложенного на нее запрета определенных действий.
  • В отношении Валерии Чекалиной было приостановлено уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) приехала в суд на заседание, где будет решаться вопрос об изменении адреса места жительства в рамках наложенного на нее запрета определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Блогер приехала в Гагаринский суд Москвы, который также может решить вопрос о возобновлении уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, которое в отношении ее было приостановлено из-за болезни.
Заседание было назначено на 10 июля, но перенесено в связи с неявкой Чекалиной в суд - блогер находилась в НМИЦ онкологии имени Блохина после проведенного днем ранее сеанса таргетной терапии.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвёртой стадии. В марте суд выделил дело в отношении неё в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
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