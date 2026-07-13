Собака из Москвы стала приемной мамой для уличного котенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Собака Лея из Москвы принесла домой уличного котенка и начала кормить его своим молоком.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Собака Лея из Москвы стала приемной мамой для уличного котенка, она принесла детеныша домой и начала кормить своим молоком, сообщается в Собака Лея из Москвы стала приемной мамой для уличного котенка, она принесла детеныша домой и начала кормить своим молоком, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник столицы ГБУ "Мосветобъединение".

"На прием в ветклинику Останкино пришли владельцы с ретривером и малюсеньким котенком. Малышку нашли на дачном участке, покормили и поместили в коробку, но через некоторое время собака Лея обнаружила котенка, принесла в дом и стала кормить", - говорится в сообщении.

Уточняется, что котенок разбудил инстинкты собаки, и у нее появилось молоко. Ветврач Анастасия Головейко, чьи слова приводятся в публикации, рассказала, что для котенка собачье молоко не идеально по составу и закрытию потребностей, но вполне допустимо.