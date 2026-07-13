Станислав Лазарев: Урал для А7 - один из ключевых регионов

Территория Урала издавна славится металлургией и промышленностью. Об особенностях международных платежей уральских компаний и критериях для их проведения в интервью РИА Новости рассказал первый замгендиректора по продажам компании А7 Станислав Лазарев.

- Почему юань сейчас стал самой востребованной валютой для уральского бизнеса?

- Китай – это один из основных торговых партнеров уральских предприятий и бизнеса. Мы это видим. Если в прошлом году у наших клиентов доля юаня в операциях была порядка 20%, то в этом году она уже составляет 46%. Дело здесь не только в смене валюты как таковой, технической, с доллара и с евро на юань, но и в изменении логистических цепочек, партнерских отношений. И валюта здесь позволяет более гибко подойти к цепочке расчетов, маршруту платежей.

- Чем запрос уральских предприятий на осуществление международных расчетов отличается от запросов бизнеса в других регионах?

- Прежде всего, Урал – это, конечно, промышленность. Поэтому платеж – это не просто перевод денег, это обеспечение целой производственной цепочки. Поэтому для наших клиентов на Урале особенно важна надежность, предсказуемость платежа по его стоимости, по срокам, чтобы производство было непрерывным.

- Какие направления для осуществления платежей сегодня наиболее востребованы у уральских компаний?

- Как я уже сказал, конечно, Китай, Юго-Восточная Азия. При этом продолжает расти платежи и в Ближний Восток. Хороший потенциал мы видим в Африке. В целом годовой товарооборот России с африканским континентом сейчас составляет 27 миллиардов долларов. Он растет достаточно быстро и требует увеличения надежной инфраструктуры. Мы видим значительный потенциал для развития этого направления, в том числе в работе с уральскими компаниями.

- Если смотреть в отраслевом разрезе, какие отрасли больше всего сегодня нуждаются в надежных международных расчетах?

- Сейчас это автотовары, строительные материалы, электроника, медицинские товары и химия. Точкой роста для нас, конечно, является работа с промышленным каркасом Урала - это машиностроение, металлургия. Сейчас порядка 70% наших клиентов – это предприятия малого и среднего бизнеса. Также мы планируем продолжать расти в сегменте крупных корпоративных клиентов.

- Какими инструментами сегодня пользуется бизнес?

- Бизнес сегодня подбирает инструмент для платежа, исходя из конкретной внешнеторговой ситуации. Мы убеждены также, что нужно быть универсальным, без зацикливания на каком-то одном варианте и инструменте. Бизнес использует банковские переводы, работу с платежными агентами, расчеты векселями, цифровые финансовые активы.

- Что является главной гарантией безопасности миллиардного платежа?

- Если кратко – подготовка. Хорошая подготовка – заранее определить наиболее эффективный маршрут, подготовить все документы, которые требуются банкам, иным участникам сделки, с учетом требований всех юрисдикций, по которым проходит платеж. И тогда при такой подготовке, компетентной, все будет довольно успешно.

- Какие планы у А7 на Урале?