Защищающий русскоязычных экс-депутат Росликов вернется в Латвию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого в Латвии было возбуждено уголовное дело, заявил о своем возвращении в страну в октябре для участия в выборах в парламент и президентских выборах.
- Латвийский суд постановил объявить Росликова в розыск и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
- Росликов отметил необходимость восстановления отношений Риги с Москвой и Минском.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов, который ранее был вынужден выехать из Латвии в Белоруссию, так как против него было возбуждено уголовное дело за критику притеснения русскоязычных в прибалтийской республике, заявил, что в октябре вернется домой для участия в выборах в латвийский парламент, а также в выборах президента.
Латвийский суд ранее постановил объявить в розыск политика, а также избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Третьего октября в Латвии состоятся выборы в парламент. Я иду кандидатом... Четвертого октября я возвращаюсь обратно домой... Уже сегодня я подтвержден своей партией как кандидат в президенты Латвийской Республики", - сказал Росликов в публикации в Telegram-канале.
Он отметил, что нужно сделать все, что необходимо для восстановление отношений Риги с Москвой и Минском.
На заседании парламента Латвии 5 июня 2025 года Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.
После этого служба госбезопасности Латвии возбудила против Росликова уголовные дела, обвинив в "оказании помощи России" и "разжигании национальной розни". Парламентария задержали, но выпустили под подписку о невыезде.
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