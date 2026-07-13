Защищающий русскоязычных экс-депутат Росликов вернется в Латвию

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого в Латвии было возбуждено уголовное дело, заявил о своем возвращении в страну в октябре для участия в выборах в парламент и президентских выборах.

Латвийский суд постановил объявить Росликова в розыск и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Росликов отметил необходимость восстановления отношений Риги с Москвой и Минском.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов, который ранее был вынужден выехать из Латвии в Белоруссию, так как против него было возбуждено уголовное дело за критику притеснения русскоязычных в прибалтийской республике, заявил, что в октябре вернется домой для участия в выборах в латвийский парламент, а также в выборах президента.

Латвийский суд ранее постановил объявить в розыск политика, а также избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Третьего октября в Латвии состоятся выборы в парламент. Я иду кандидатом... Четвертого октября я возвращаюсь обратно домой... Уже сегодня я подтвержден своей партией как кандидат в президенты Латвийской Республики", - сказал Росликов в публикации в Telegram-канале

Он отметил, что нужно сделать все, что необходимо для восстановление отношений Риги с Москвой и Минском.

На заседании парламента Латвии 5 июня 2025 года Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.