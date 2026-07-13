Лантратова помогла отстоять права многодетных семей из ДНР в суде

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что обратилась в суд для помощи двум многодетным семьям из ДНР, у которых возникли трудности с оформлением автомобилей на таможне.

Многодетные матери с детьми уехали из ДНР через третьи страны и столкнулись с бюрократическими трудностями при оформлении автомобилей.

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в суд для помощи двум многодетным семьям из ДНР, у которых возникли трудности с оформлением автомобилей на таможне.

"Ко мне обратились две семьи, чьи истории очень похожи и объединены общей бедой. Они уехали из ДНР , прошли через тяжелейшие испытания, получили российские паспорта, но столкнулись с бюрократическими трудностями на таможне", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Федеральный омбудсмен рассказала, что в первом случае многодетная мама с семью детьми приехала в Россию через третьи страны на своем автомобиле. Однако она не смогла снять машину с таможенного контроля, так как документы были оформлены неверно.

Другая женщина с семьей также уехала из ДНР через третьи страны. По словам Лантратовой, на последние сбережения они купили в дороге легковую машину, чтобы перевезти близких, и оформили ее в Полтаве. Но уже в России на таможне возникли сложности, так как автомобиль посчитали "иностранным товаром" и выставили пошлины, неподъемные для семьи.