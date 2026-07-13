ВККС дала согласие на возбуждение дела против судьи в отставке из Кузбасса

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Ленинск-Кузнецкого районного суда Кемеровской области Натальи Долгих по нескольким эпизодам хищений, сообщили РИА Новости в ВККС.

Как следует из материалов дела, Долгих привлекла для защиты обвиняемого свою дочь-адвоката. Мужчине назначили штраф, и Долгих, заявив ему, что мягкий приговор он получил благодаря ее связям, потребовала вознаграждение. В этой схеме были задействованы еще два человека.