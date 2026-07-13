ВККС дала согласие на возбуждение дела против судьи в отставке из Кузбасса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Ленинск-Кузнецкого районного суда Кемеровской области Натальи Долгих.
- Ее обвиняют по трем эпизодам мошенничества в крупном размере и растрате.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Ленинск-Кузнецкого районного суда Кемеровской области Натальи Долгих по нескольким эпизодам хищений, сообщили РИА Новости в ВККС.
"Представление удовлетворено, ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела", - сказала собеседница агентства.
Речь идет об обвинении по трем эпизодам мошенничества в крупном размере (по части 3 статьи 159 УК РФ) и о растрате (части 3 статьи 160 УК РФ).
Как следует из материалов дела, Долгих привлекла для защиты обвиняемого свою дочь-адвоката. Мужчине назначили штраф, и Долгих, заявив ему, что мягкий приговор он получил благодаря ее связям, потребовала вознаграждение. В этой схеме были задействованы еще два человека.
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