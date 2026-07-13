Умер актер из сериала "Мухтар" Кушнерук

Кушнерук родился в 1991 году в Лунинце (Брестская область, Беларусь). В 2015 году окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, после чего служил в Театре им. Янки Купалы. Он также снимался в кино, наиболее широкую известность ему принесли роли Сергея в сериале "Мухтар. Новый след" и Серого в сериале "Постучись в мою калитку".