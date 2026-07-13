Умер актер из сериала "Мухтар" Кушнерук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актер Иван Кушнерук скончался на 35-м году жизни.
- Иван Кушнерук должен был сыграть роль Марка Шагала в спектакле, который планировали выпустить в 2019 году в Театре Янки Купалы в Минске.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Актер Иван Кушнерук, известный зрителям по сериалу "Мухтар. Новый след", скончался на 35-м году жизни, сообщил режиссер Сергей Землянский.
"Двадцать седьмого июня не стало Вани Кушнерука. Мы с ним в 2019 году должны были выпустить спектакль в Минске в Театре Янки Купала, он репетировал роль Марка Шагала... Горе, замечательный актер. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном Землянским в соцсетях.
Кушнерук родился в 1991 году в Лунинце (Брестская область, Беларусь). В 2015 году окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, после чего служил в Театре им. Янки Купалы. Он также снимался в кино, наиболее широкую известность ему принесли роли Сергея в сериале "Мухтар. Новый след" и Серого в сериале "Постучись в мою калитку".