Мурат Кумпилов посетил два садоводческие хозяйства Адыгеи

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в двух садоводческих хозяйствах республики, где выращивают яблоки, а также ежевику и голубику, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Хозяйства находятся в Майкопском районе возле поселка Трехречный. В рабочей поездке также принял участие министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.

Инвестпроект при господдержке реализуют компании "Инвест-Лайф" и "Рубин" во главе с Андреем Германом, который также занимается выращиванием зерновых на территории республики.

Глава Адыгеи осмотрел новое агрохозяйство, пообщался с его руководителем. Были обсуждены результаты работы, перспективы развития проекта и меры государственной поддержки. По словам инвестора, уже сегодня компанией "Рубин" заложено более 52 гектаров яблоневого сада, этой осенью планируется высадить еще около 32 гектара. К 2029 году площадь интенсивного сада достигнет 112 гектаров. В хозяйстве "Инвест-Лайф" тоже есть небольшой яблоневый сад на площади почти пять гектаров. Кроме того, там уже высажено четыре гектара ежевики и 5,2 гектара голубики.

Герман поблагодарил Кумпилова за внимание и созданные условия для развития своего дела в АПК. За 2024-2026 годы общая сумма господдержки двум хозяйствам по всем видам деятельности составила почти 93 миллиона рублей.

"Наша задача – поддерживать инициативных предпринимателей, которые готовы инвестировать в развитие сельского хозяйства, внедрять передовые технологии и осваивать новые направления. Именно такие проекты укрепляют продовольственную безопасность региона, расширяют ассортимент местной продукции и открывают новые возможности для экономики", – сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул перспективность развития садоводства и ягодоводства, что повлияло на изменение структуры сельского хозяйства региона. В результате в Адыгее площади плодово-ягодных культур увеличились до 7,3 тысячи гектаров, из них 2,4 тысячи гектаров занимают интенсивные сады, 2 тысячи гектаров – ягодные культуры. Для дальнейшего развития ягодных хозяйств с 2025 года внедряется новая мера поддержки.

Кумпилов выразил заинтересованность в создании современных, технологичных хозяйств, которые создают новые рабочие места, обеспечивают жителей качественной экологически чистой продукцией. Для этого органы власти республики при содействии правительства России увеличивают объем господдержки для АПК. Всего за 2025 год на эти цели направлено 848,5 миллиона рублей для 425 получателей поддержки.