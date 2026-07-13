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Обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани запросили пожизненное - РИА Новости, 13.07.2026
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17:46 13.07.2026
Обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани запросили пожизненное

Обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани в 2023 году запросили пожизненное

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для троих подсудимых по делу об убийстве аниматоров на Кубани в 2023 году.
  • По гражданским искам прокурор поддержал в полном объеме взыскание компенсации морального и материального ущерба в пользу потерпевших.
КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Гособвинение запросило наказание в виде пожизненного лишения свободы для троих подсудимых по делу об убийстве аниматоров на Кубани, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Краснодарский краевой суд рассматривает дело о разбойном нападении и убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в 2023 году. Коллегия присяжных заседателей 28 мая 2026 года единогласно признала троих местных жителей - Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна - виновными и не заслуживающими снисхождения. Тем же вердиктом Кеворкьян признан виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.
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"Кеворкьяну определить пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей... Двойникову определить пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей... Татосяну определить пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - заявил гособвинитель.
Кроме того, по гражданским искам прокурор поддержал в полном объеме взыскание с подсудимых компенсации морального и материального ущерба в пользу потерпевших.
Адвокат Кеворкьяна призвал суд вынести оправдательный приговор, утверждая, что обвинение не представило достаточных доказательств вины его подзащитного. Защитники Двойникова и Татосяна попросили суд учесть смягчающие обстоятельства, указав что их клиенты активно сотрудничали со следствием, а во время совершения преступления действовали в условиях реальной угрозы и психологического давления со стороны Кеворкьяна.
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По данным прокуратуры Краснодарского края, 28 апреля 2023 года обвиняемые напали на 37-летнего мужчину и 19-летнюю девушку на участке автодороги между станицами Каневская и Березанская, где потерпевшие были вынуждены остановиться из-за пробитого колеса автомобиля, возвращаясь после проведенного ими праздничного мероприятия.
Нападавшие нанесли Чубко и Мостыко смертельные ножевые ранения, похитили деньги с их банковских карт, завладели ювелирными украшениями и личными вещами, а тела спрятали в лесу. Подсудимые также сожгли автомобиль Чубко. После преступления соучастники скрылись на своей машине.
Подсудимых задержали оперативные сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД России на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов.
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