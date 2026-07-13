КСИР сообщил об ударе по центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана сообщил об ударе по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне в ответ на военные действия Вашингтона.