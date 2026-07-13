КСИР сообщил об ударе по центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об ударе по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне.
- Командный центр управления беспилотниками армии США на базе в Шейх-Иса был разгромлен.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана сообщил об ударе по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне в ответ на военные действия Вашингтона.
Согласно заявлению, командный центр управления беспилотниками армии США "был разгромлен".
"КСИР на втором этапе операции по пропорциональному ответу на агрессию нанесли удар по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов радио-электронной борьбы Р-8 и командному центру управления беспилотниками... американской армии на базе США в Шейх-Иса в Бахрейне, разгромив их", - говорится в заявлении КСИР.