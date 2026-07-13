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КСИР сообщил об ударе по центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне - РИА Новости, 13.07.2026
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05:56 13.07.2026
КСИР сообщил об ударе по центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне

КСИР сообщил об ударе по центру управления БПЛА и ангарам на базе США в Бахрейне

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об ударе по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне.
  • Командный центр управления беспилотниками армии США на базе в Шейх-Иса был разгромлен.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана сообщил об ударе по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне в ответ на военные действия Вашингтона.
Согласно заявлению, командный центр управления беспилотниками армии США "был разгромлен".
"КСИР на втором этапе операции по пропорциональному ответу на агрессию нанесли удар по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов радио-электронной борьбы Р-8 и командному центру управления беспилотниками... американской армии на базе США в Шейх-Иса в Бахрейне, разгромив их", - говорится в заявлении КСИР.
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