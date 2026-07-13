Рейтинг@Mail.ru
Бизнес в Крыму получит дополнительные меры поддержки, заявил Аксенов - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 13.07.2026
Бизнес в Крыму получит дополнительные меры поддержки, заявил Аксенов

Аксенов: бизнес в Крыму получит дополнительные меры поддержки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за перебоев в энергосистеме.
  • Правительство Крыма совместно с федеральным центром утвердило дополнительные меры поддержки бизнеса, включая снижение арендной платы и реструктуризацию выплат за кредиты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки для бизнеса, работающего в условиях чрезвычайной ситуации, предоставят в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для "упорядочения вопросов экономического характера", связанных с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ.
На прошлой неделе Аксенов сообщал, что правительство Крыма разработало меры поддержки предпринимателей в условиях сложной ситуации, связанной с обеспечением топливом и нестабильным электроснабжением, они включают в том числе снижение арендной платы и реструктуризацию выплат за кредиты.
"На этой неделе будет информация о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые утверждены совместно с федеральным центром", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
На поддержку туриндустрии в Крыму выделили более 4,3 миллиарда рублей
11 июля, 10:08
 
Республика КрымСевастопольСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала