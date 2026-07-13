Бизнес в Крыму получит дополнительные меры поддержки, заявил Аксенов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за перебоев в энергосистеме.
- Правительство Крыма совместно с федеральным центром утвердило дополнительные меры поддержки бизнеса, включая снижение арендной платы и реструктуризацию выплат за кредиты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки для бизнеса, работающего в условиях чрезвычайной ситуации, предоставят в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для "упорядочения вопросов экономического характера", связанных с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ.
На прошлой неделе Аксенов сообщал, что правительство Крыма разработало меры поддержки предпринимателей в условиях сложной ситуации, связанной с обеспечением топливом и нестабильным электроснабжением, они включают в том числе снижение арендной платы и реструктуризацию выплат за кредиты.
"На этой неделе будет информация о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые утверждены совместно с федеральным центром", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".