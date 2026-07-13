Бизнес в Крыму получит дополнительные меры поддержки, заявил Аксенов

На прошлой неделе Аксенов сообщал, что правительство Крыма разработало меры поддержки предпринимателей в условиях сложной ситуации, связанной с обеспечением топливом и нестабильным электроснабжением, они включают в том числе снижение арендной платы и реструктуризацию выплат за кредиты.